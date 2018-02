Scandalul divelor din „Totul despre sex“: Ce le-a stârnit pe Carrie şi Samantha

Adevărul neştiut până acum e că Sarah Jessica Parker şi Kim Cattrall nu se suferă de mai mulţi ani. Tensiunea dintre ele a răbufnit în mod neaşteptat.

Pentru cititorii obişnuiţi, a fost un mesaj civilizat, ca de la o prietenă către o prietenă care a suferit o pierdere. Când Sarah Jessica Parker i-a scris fostei colege, Kim Cattrall, asigurând-o că este alături de ea după pierderea fratelui său, a declanşat o reacţie aproape viscerală, născută dintr-o indignare profundă.



În urmă cu o săptămână, Catrall a anunţat pe Twitter decesul fratelui său, Chris, în vârstă de 55 de ani. Acesta a fost găsit fără viaţă după ce a dispărut din locuinţa lui din Alberta, Canada. Vineri, Sarah Jessica Parker a declarat pentru Extra TV că i-a transmis "iubire şi condoleanţe" actriţei Kim Cattrall.



Răspunsul neaşteptat al acesteia i-a lăsat cu gura căscată pe fanii serialului "Sex and the City/Totul despre sex". "Mama mea m-a întrebat astăzi: «Când te va lăsa în pace acea Sarah Jessica Parker, acea ipocrită?». Intervenţiile tale sunt o amintire dureroasă a cruzimii de care dai dovadă şi de care ai dat dovadă. Dă-mi voie să clarific, dacă încă nu am făcut-o: Nu faci parte din familia mea. Nu îmi eşti prietenă. Aşa că îţi scriu să îţi spun pentru ultima dată să încetezi să ne foloseşti tragedia pentru a-ţi recăpăta imaginea ta de «persoană drăguţă»", a scris Kim, sâmbătă, pe Instagram.



În mesajul publicat, Cattrall a făcut şi o trimitere la un articol publicat de The New York Post, potrivit căruia au existat tensiuni între ea şi Parker în timpul filmărilor pentru "Sex and the City". Ziarul citat a scris că celelalte două vedete au format o clică şi nu mai vorbeau cu Cattrall în 2004, la încheierea serialului.



Nu doar tonul dur, dacă nu cumva iraţional, al răspunsului, ci şi modul disproporţionat în care acesta a fost făcut a surprins foarte mult, remarcă Alison Boshoff într-un articol publicat de ziarul britanic Daily Mail. Autoarea pune această replică furioasă pe seama tensiunilor mai vechi dintre cele două actriţe. Kim Catrall (61 de ani) şi-a ieşit din minţi, geloasă pe Sarah Jessica (52 de ani), cunoscută şi drept SJP, care i-ar fi urzurpat imaginea publică şi s-a poziţionat drept "fata cea bună", săritoare, gata să-i ofere sprijin la greu "prietenei" sale Kim. Pentru îndoliata Kim, a fost o dovadă de tupeu pe care l-a taxat fără întârziere.



Dacă pentru mulţi confruntarea dintre cele două foste colege a fost o surpriză, pentru cei care au urmărit relaţia lor era evident că iluzia amiciţiei nu putea dura mult. Amândouă erau dive cu pretenţii, încercând să-şi impună dominaţia, cu personalităţi puternice, înclinate către rivalitate. Dar până zilele trecute, sursa ostilităţii lor a rămas necunoscută.

Ura nesecată pe care i-a poartă Kim lui Sarah pare să se tragă din salariul mai mare, din influenţa şi din statul public mai înalt de casre se bucură Jessica Parker. Dar este ea atât de nevinovată precum pare? - întreabă autoarea articolului.Alison Boshoff prezintă în continuare faptele: în decursul filmărilor la serialul care le-a făcut celebre, SJP le-a atras de partea sa pe celelalte două colege, Cynthia Nixon şi Kristin Davis, izolând-o pe Kim. Cele trei nu mai vorbeau absolut nimic cu "paria" echipei, nici măcar un cuvânt în afară de era în script.Imaginaţi-vă ce atmosferă era în platou, într-o zi de lucru de 15 ore, luni la rând! Potrivit unor surse citate de cotidianul britanic, cele trei aliate mâncau împreună, vorbeau, râdeau şi mai ales o bârfeau pe Kim. Când aveau filmări în afara oraşului, stăteau în alt hotel decât cel în care se caza Kim. Când erau toate la machiaj, nu schimbau o vorbă cu ea. În cele din urmă, totul a pornit de la asta şi tot la asta s-a rezumat: cine este cea mai mare vedetă din serial?Sarah, care o interpreta pe titulara rubricii de sex, Carrie Bradshaw, era prietenă cu producătorul Michael Patrick King. Dar a trebuit să lupte la baionetă împotriva charismei pe care o transmitea prin toţi porii Kim Catrall. Şi încă ceva: Parker a obţinut măriri de salariu, a fost promovată ca editor executiv şi avea un cuvânt de spus în privinţa dezvoltării serialului produs între anii 1998 şi 2004. Kim, în schimb, n-a primit nimic, în pofida protestelor sale.În aceste condiţii, rivalitatea dintre cele două rivale, ambele "motoare de bază" ale succesului serialului, s-a ascuţit., a declarat o sursă din echipa de filmare..Diferenţele dintre cele două erau evidente de la început. La început, Sarah era marea vedetă. A debutat în "Footloose" (1984), la 18 ani. A avut o copilărie săracă în Nelsonville, Ohio, dar era foarte ambiţioasă şi ajunsese să creadă atât de mult în ea, încât a fost nevoie de cineva care să o convingă să semneze contractul pentru a juca în "Totul despre sex".În schimb, Cattrall, născută în Liverpool, dar ajunsă în SUA după ce familia sa a emigrat în Canada când ea era copil, era o actriţă cu experienţă. Jucase în "Quincy" şi în "Star Trek" şi căpăta uşor roluri până la "Sex and The City".După câteva sezoane, cele patru fete din serialul produs de HBO au devenit vedete. Iar cea mai mare dintre ele era SJP. Ea se ştia de mai mulţi ani cu Cynthia Nixon (Miranda) şi n-a durat mult până când s-a împrietenit cu Kristin Davis (Charlotte).