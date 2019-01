Rafa Nadal s-a logodit: Pe ea o iubește de 14 ani!

Jucătorul spaniol de tenis s-a logodit în secret, acum opt luni, cu iubita lui, Mery Perello.

Rafael Nadal se pregătește de nuntă. Spaniolul în vârstă de 32 de ani a decis să facă pasul cel mare și a cerut-o de soție pe iubita lui, Mery Perello, după o relație de 14 ani.

Potrivit revistei Hello!, cei doi se cunosc încă din timpul şcolii și s-au logodit în secret, în mai anul trecut, în timpul unei vacanțe romantice la Roma. Ei au dorit să țină secretă vestea cea mare și plănuiesc să se căsătorească în toamnă, la Mallorca, scrie revista spaniolă HOLA!.



În vârstă de 30 de ani, Mery Perello, pe numele său real Maria Francisca Perello, este licenţiată în management la Universitatea din Insulele Baleare și lucrează în sectorul asigurărilor. Ea este și director de proiecte în cadrul Fundației Rafa Nadal, organizația pe care tenismanul a înființat-o în urmă cu zece ani.



Nadal, care a pierdut recent finala ediției din acest an a turneului Australian Open, nu și-a ascuns dorința de a avea copii, mărturisind că este un familist convins și că abia așteaptă să devină tată, însă cariera de top îl împiedică, deocamdată, să-și facă planuri în acest sens, scrie Daily Mail. "Mi-ar plăcea să am copii, băieți, fete... , a spus el.



"Am și eu o iubită și nu iau decizii singur. Trebuie să urmărești situațiile. Să am o familie? Nu știu, lucrurile nu sunt ușor de prezis. La vârsta asta, credeam că voi fi deja un fost jucător și că o să am o familie", a mai spus Nadal pentru Essentially Sports.



În 2011, Mery a vorbit despre relația sa cu sportul în care Nadal excelează.

, a mărturisit ea pentru The Telegraph.Mery a mai spus că își păstrează privată relația, chiar și pentru familie, pentru că ei funcționează mai bine ca un cuplu.Foto: Hepta, Daily Mail