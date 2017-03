Oprah Winfrey a întinerit după ce a slăbit. Cum a dat jos 20 de kilograme

Vedeta în vârstă de 63 de ani arată excelent după ce a slăbit 20 de kilograme. Ea a dezvăluit ce anume a ajutat-o să reuşescă.

Oprah n-a ascuns niciodată că luptă cu greutatea şi că a dat greş de mai multe ori. Dar acum are o veste bună şi veştile bune nu trebuie ţinute secrete: după ce a slăbit 20 de kilograme, ea şi-a etalat noua siluetă în numărul din aprilie al revistei O, The Oprah Magazine.



Cu o talie mult mai îngustă decât cea cu care ne obişnuise, vedeta americană de televiziune arată excelent şi pare mai tânără. Ea a mărturisit că a ajuns la această performanţă după ce a urmat un program special de slăbit, pe care îl promovează, şi şi-a schimbat abordarea asupra problemei sale. "După ce am pierdut efectiv ani la rând cu nu mai ştiu câte diete, am făcut în sfârşit trecerea de la regim la o schimbare de stil de viaţă", a explicat ea. "Fiecare e diferit, dar pentru mine a funcţionat Weight Watchers... Acum sunt mult mai conştientă de ceea ce mănânc, echilibrez lucruri pe car ele accept cu indulgenţă cu opţiuni mai sănătoase", a mai spus Oprah.



Apariţia vedetei pe coperta revistei confirmă că ea e într-o formă foarte bună şi că la 63 de ani arată mai bine ca la 40, iar decorul primăvăratic, un câmp plin cu flori sălbatice, a fost ideea sa, la care a ţinut mult, a dezvăluit Adam Glassman, directorul creativ al publicaţiei, citat de Daily Mail.



Îmbrăcată într-o fustă multicoloră, cu o bluză neagră şi cu o jachetă verde de tip militar pe deasupra, Oprah râde cu capul pe spate, cu ochii închişi şi cu braţele întinse, într-o explozie de fericire.



În ianuarie 2016, Oprah a explicat în revista sa în ce constă colaborarea cu programul de slăbit care dă rezultate bune în cazul ei: "Cei de la Weight Watchers m-au căutat în iulie şi m-au întrebat dacă vreau să intru în echipa lor, să-i ajut să răspândească mesajul lor despre abordarea holistică asupra sănătăţii şi fitness-ului.



"Unii pot să trăiască fără pâine şi paste, dar pentru mine nu merge aşa, n-are sens. Tot timpul am încercat asta, dar de fapt ajungeam să poftesc şi mai mult. Aveam nevoie de un plan de viaţă şi asta oferă Weight Watchers. Pentru mine, aceasta nu este o dietă. Este o schimbare totală de perspectivă", a mai adăugat Oprah.