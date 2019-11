Kim Kardashian și Kanye West „își cumpără“ vecinii: Cât au dat pe o casă cu grajduri de lângă „palatul“ lor

Kim și Kanye și-au lărgit portofoliul imobiliar cu o nouă proprietate. Ei au cumpărat o casă modestă care se învecina cu vila lor opulentă din Hidden Hills, California.

Interiorul e ca-n prima zi

Patru cai putere

Zona "clanului" Kardashian

Nimic nu le stă în cale: au bani de-i întorc cu lopata și își permit să cumpere casă lângă casă. Kim Kardashian și Kanye West și-au extins portofoliul imobiliar cu o nouă achiziție. Celebrul cuplu a cumpărat încă o proprietate în zona rezidențială Hidden Hills, din California, anunță Variety Casa în stil ranch, fără etaj, a fost construită în anii '50 și nu pare să fi fost renovată de ceva timp, fiind destul de modestă în comparație cu "palatul" de 60 de milioane în care locuiesc cele două vedete.Cu o suprafață de 363 de metri pătrați și un teren cu suprafața de 6.000 de metri pătrați, proprietatea de lângă casa starurilor are și facilități pentru cai. Potrivit publicației citate, nu se știe dacă Kim și Kanye vor dărâma grajdurile și toate celelalte dependințe sau dacă le vor renova.În interior, arhitectura și design-ul sunt foarte asemănătoare cu planurile după care a fost ridicată casa în 1950. Livingul are tavanele cu grinzi din lemn de culoare deschisă.Unul dintre pereți este construit din cărămidă roșie și include o zonă în care te poți așeza. Ferestrele înalte din podea până aproape de tavan oferă o perspectivă spre zonele pitorești din Hidden Hills.În zona în care se servește masa este înconjurată de ferestre se află o masă pentru opt persoane, suficient de încăpătoare pentru o familie de șase membri.Bucătăria e organizată în jurul unei insule dreptunghiulare cu chiuvetă dublă, deasupra căreia tronează un candelabru dublu.În spatele casei se află o piscină cu hidromasaj și o zonă pentru grătar, dar și o peluză generoasă pe care copiii se pot juca în voie, dacă familia decide să-și petreacă timpul aici.Proprietatea se împarte în două zone: pe lângă casa principală, mai există o zonă ecvestră, chiar peste stradă, cu adăposturile pentru cai, un țarc și ieslele pentru hrănirea animalelor.Grajdurile pot suficient de încăpătoare pentru cel puțin patru cai.Casa cumpărată de Kim și Kanye este o rămășiță a ceea ce era cândva Hidden Hills. Zona a fost amenajată în anii '50 pentru ranch-uri în care proprietarii să-și crească caii.Kim tinde să-și extindă "teritoriul" în zona în care locuiește "clanul" Kardashian. Kris Jenner, mama starletei Kim Kardashian, locuiește peste drum de Kim, într-o fermă renovată pe care a cumpărat-o în 2017 cu 10 milioane de dolari.Kylie Jenner deține și ea o proprietate în Hidden Hills - o casă de 1.200 de metri pătrați pe care a plătit 12 milioane de dolari.Kim și Kanye mai au un ranch în Wyoming, evaluat de 14 milioane de dolari. În vară, ei au postat pe Instagram o imagine din acest loc idilic, scrie Daily Mail Cuplul își petrece, însă, cea mai mare parte a timpului în reședința de 60 de milioane de dolari din Hidden Hills.Cu o suprafață de 14.000 de metri pătrați, peluze nesfârșite și o piscină enormă, reședința a trecut prin două etape de renovare pentru a satisface toate pretențiile starurilor.În decembrie anul trecut, Kim și Kanye au organizat aici petrecerea de Crăciun, transformând locul într-un tărâm din povești.Conform Variety, în 2018 cei doi au mai cumpărat o casă și 130 de hectare de teren cu 6,5 milioane de dolari. Aici își ține Kanye uneori recitalurile de psalmi sub titulatura "Sunday Service" ("Slujba de duminică").Foto: Daily Mail, Hepta