Jerry Seinfeld are cu ce se mândri: Cum arată fiica de 18 ani a starului

A venit momentul ca Jerry Seinfeld să-și ia la revedere de la fiica lui: Sascha, în vârstă de 18 ani, a plecat luni la colegiu.

Vine o vreme în viața fiecărui părinte când trebuie să-și lase copilul să-și ia zborul și să-și găsească drumul în viață. Iar acest moment a venit și pentru starul din "Seinfeld". Sascha, cel mai mare dintre copiii lui Jerry Seinfeld, a plecat luni la colegiu. Ea va studia la Universitatea Duke din Durham, Carolina de Nord.



Soția actorului în vârstă de 65 de ani, Jessica (47 de ani), a postat pe Instagram o poză cu toată familia, înainte de plecarea Saschei care ține în brațe cei doi câțeluși de care îi va fi dor. "Un nou capitol începe pentru Sascha. Spre colegiu!", a scris mama fetei. "Multe îmbrățișări calde și urări trimise de prieteni și de familie în dimineața asta, înainte de plecare. Vă mulțumim! Simțim o recunoștință nemaipomenită pentru fiecare dintre voi", a continuat ea.



La începutul verii, Sascha a absolvit liceul privat de fete Chapin, din Upper East Side, Manhattan, New York. Tânăra s-a despărțit luni de frații ei - Julian Ka (16 ani) și Shepherd Kelle (13 ani).

Jerry Seinfeld și Jessica s-au logodit în noiembrie 1999 și s-au căsătorit în ziua de Crăciun, în același an. Actorul a mărturisit într-un interviu că speră să nu fie un tată care să-și timoreze copiii.", a spus el.Jessica Seinfeld a lansat patru cărți de rețete.Prima dintre acestea, "Deceptively Delicious: Simple Secrets to Get Your Kids Eating Good Food/Înșelător de delicios: Secrete simple cu care să-ți faci copiii să mănânce mâncare bună", a fost tipărită în octombrie 2007. A patra carte, "Food Swings", a apărut în 2017.Jessica este și fondatoarea și președinta fundației Good+, care vine în sprijinul persoanelor cu venituri mici din New York.