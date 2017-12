Jamie Oliver dezvăluie cum e să fii maestru bucătar: „Uneori m-am simţit oribil“

Celebrul chef n-ar recomanda nimănui să devină maestru bucătar şi mărturiseşte că rareori este fericit.

CelebruA clădit un imperiu de 170 de milioane de euro din restaurantele pe care le-a deschis în toată lumea, din emisiunile şi din cărţile sale. Cu toate acestea, Jamie Oliver nu doreşte nimănui să-i calce pe urme şi nu pentru că s-ar teme de concurenţă, ci pentru că job-ul lui dificil duce la însingurare, spune el.



Celebrul maestru bucătar în vârstă de 42 de ani a dezvăluit că uneori s-a simţit oribil. "Când te simţi cu adevărat fericit, nu cred că mai tragi de tine. Dar uneori m-am simţit oribil. N-a fost deloc drăguţ. Nu ştiu dacă as recomanda profesia mea cuiva. Nu zic că am regrete, dar e destul de complicat", a declarat el pentru Radio Times. "În general e linişte, dar o dată pe an mă ajunge şi pe mine şi mă clatin. Sunt destul de tare, dar sunt şi eu om", a adăugat el.



Tată a cinci copii, Jamie spune că profesia lui, despre care spune că e în război cu hrana procesată şi cu gustările, poate fi sufocantă câteodată. "Publicul vede doar o treime din ceea ce fac eu pentru acest job. Presa o să mă toace până când o să-i pară rău pentru mine. Pe urmă or să mă ridice iar în slăvi", a explicat el.



Jamie Oliver, care a devenit celebru după seria de emisiuni "The Naked Chef" difuzată în 1999, a lansat recent a 20-a sa carte, intitulată "Five Ingredients: Quick and Easy Food".

Acum doi ani, el a urcat pe locul doi în topul celor mai vânduţi scriitori britanici, după JK Rowling, notează Daily Mail Starul care deţine un lanţ de 36 de restaurante italiene în Anglia a căzut în sfârşit la pace cu alt "monstru sacru" al bucătăriei britanice, Gordon Ramsey (51 de ani), şi a admis că disputa lor a fost o copilărie. Relaţia dintre ei s-a răcit din 2009, când Jamie i-a luat apărarea unui jurnalist pe care Ramsey îl criticase. În octombrie, când soţia lui, Tana, a pierdut o sarcină de cinci luni, Gordon l-a acuzat pe Jamie că îl judecă fiindcă are doar patru copii, în timp ce el are cinci., a replicat Oliver.Întrebat dacă vor continua să se atace, Jamie a răspuns:, a mai spus Oliver.