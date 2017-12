Mantouri de blana pentru o iarna colorata

Infrunta frigul si monotonia zilelor de iarna cu un mantou de blana intr-o culoare vibranta. Imbina confortul si eleganta cu o singura piesa vestimentara! In sezonul rece, blana este una dintre texturile preferate ale designerilor. Atuul ei? Iti tine de cald si da un aer cool oricarei tinute casual. Mizeaza pe o haina intr-o culoare statement si pentru o tinuta impecabila.Stilistii La Femme Romania recomanda mantourile calduroase din blana colorata atat la tinute casual, cat si la tinute de seara elegante. Piesa ideala pentru a infrunta iarna cu eleganta si maxim confort! O jacheta scurta din blana poate fi purtata inclusiv peste blazer, pentru o tinuta office. Efectul grafic al unei haine de blana in nuante clasice alb/negru? O piesa care te scoate din anonimat oricand si oriunde.Uita de nuantele clasice precum alb, camel si negru si opteaza pentru culori vibrante: verdele smarald, roz sorbet, bleu ciel, burgund, tangerine sau galben canar. Magazinele retelei La Femme Romania se gasesc in Bucuresti ( Centrul Comercial Orhideea, AFI Palace Cotroceni, Calea Victoriei-Pasaj Vilacrosse, Galeria Cora Lujerului, Mega Mall Pantelimon), Pitesti ( Mall Pitesti si Calea Bucuresti si Constanta ( Centrul Comercial Tom si City Park Constanta). Dar si pe www.lafemme.ro , pentru cei dornici de shopping online. TEX-As Group a inaugurat primul magazin La Femme din Bucuresti in 1997. Anual, brandul inregistreaza o cifra de afaceri de peste 1 milion de euro.