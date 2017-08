Întrebarea care o scoate din minţi pe Jennifer Aniston: „Eşti însărcinată?“

Actriţa în vârstă de 48 de ani s-a săturat să tot fie întrebată dacă aşteaptă un copil sau s-a îngrăşat. Răspunsul ei este tranşant.

Nimic n-o enervează mai mult pe Jennifer Aniston, nici măcar eterna întrebare "De ce te-ai despărţit de Brad Pitt?" decât să fie chestionată dacă e sau nu însărcinată. Pe măsură ce anii au trecut, iar vârsta vedetei a tot crescut, anturajul său, dar şi fanii şi presa par să-şi fi dorit mai mult decât ea să audă că e însărcinată, iar asta a pus o presiune în plus pe umerii săi.



Într-un interviu publicat de revista Glamour, Aniston a mărturisit că este frustrată pentru că tot apar speculaţii privind o posibilă sarcină, iar când ea neagă acest lucru reise că s-a îngrăşat. Cum o dă, tot nu-i bine, se plânge ea: "Dacă ai un corp aşa cum îţi doreşti şi îţi permiţi să mai iei o înghiţitură sau două în plus, atunci încep să dea târcoale stomacului tău tot felul de săgeţi şi să se spună că eşti gravidă", a spus actriţa. Răspunsul său este tranşant: "De fapt, e corpul meu şi fac ce vreau."



De pildă, ultima ediţie a revistei OK Magazine are pe copertă o imagine în care actriţa poartă o rochie mulată, ţinând degetul arătător spre abdomen.

