Frumoasa şi Bestia: Luciana Barroso, femeia care îl face fericit pe Matt Damon

Actorul şi soţia lui au atras toate privirile la premiera noii producţii Disney, „Beauty And The Beast“. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood.

A spus-o şi o demonstrează în fiecare zi: Luciana este sufletul-pereche al lui Matt Damon, ea este cea care îi dă echilibru în tot ceea ce face, de la rolurile tot mai bune până la prieteniile trainice pe care el le are în lumea filmului cu alţi "băieţi de teapa lui", precum George Clooney, Ben Affleck şi Brad Pitt. Tot ce a realizat în cei 14 ani de când se ştiu i se datorează ei, susţine Matt, şi pe bună dreptate mulţi colegi de breaslă au de ce să-l invidieze.



La 40 de ani, Luciana Barroso e o femeie de condiţie obişnuită care arată senzaţional şi îl eclipsează vizibil nu doar pe talentatul domn Damon când apar amândoi în public, ci pe multe actriţe de la Hollywood.



Matt şi Luciana au fost prezenţi joi seară la premiera producţiei Disney "Frumoasa şi Bestia", adaptarea celebrului desen animat din 1991, şi au demonstrat încă o dată că deşi par diferiţi, formează un duo perfect sudat.

Actorul a venit la cinematograful El Capitan din Hollywood îmbrăcat casual, cu pantaloni gri petrol şi o cămaşă bleumarin cu mâneci lungi, pe sub care avea un tricou alb, în vreme ce soţia lui purta o rochie în două tonuri de albastru, lungă până la covor, fără bretele şi cu mâneci lungi, insipirate din linia unui sacou.Matt Damon a cunoscut-o pe Luciana Barroso, fostă chelneriţă într-un bar, în 2003, la Miami (Florida), în timpul filmărilor pentru "Lipit de tine". S-au căsătorit în decembrie 2005, în cadrul unei ceremonii discrete care a avut loc la New York, şi au trei copii biologici, trei fete - Isabella (10 ani), Gia (8 ani) şi Stella (6 ani). De origine argentiniană, Luciana mai are o fiică, în vârstă de 17 ani, din căsătoria cu fostul soţ, Arbello Barroso, de care a divorţat în 2004.