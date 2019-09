Demi Moore, amintiri dureroase despre violul care a marcat-o pe viață: Mama ei a vândut-o pentru 500 de dolari

Vedeta a dezvăluit că la 15 ani a fost violată de un bărbat care i-a dat apoi 500 de dolari mamei sale alcoolice.

Episodul violului, despre care Demi Moore scrie în cartea sa, "Inside Out", ce va fi lansată marți, 24 septembrie, a atras atenția presei. Actrița în vârstă de 56 de ani a vorbit luni despre această amintire dureroasă în emisiunea "Good Morning America", în care și-a promovat volumul biografic.Demi Moore a povestit că a fost violată când avea 15 ani de un bărbat care a plătit-o cu 500 de dolari pe mama ei alcoolică.Una dintre cele mai șocante amintiri pe care vedeta le-a împărtășit este cum mama sa, Virginia King, o ducea prin baruri ca să le atragă atenția bărbaților. Într-o seară, după ce a fost într-un local și s-a întors acasă, Demi s-a trezit singură în casă cu un bărbat mai în vârstă care intrase folosind cheia mamei sale. Acesta a violat-o, după care a întrebat-o:, a scris actrița în cartea sa.Întrebată de gazda emisiunii dacă a crezut că a fost vândută de mama ei, Demi a spus:Actrița nu crede că violul a fost cumpărat dinainte, ci mai degrabă făptașul i-a dat banii pe urmă mamei sale, pentru a nu depune plângere.Demi Moore s-a născut în New Mexico, dar tatăl a părăsit-o pe mama sa înainte de nașterea sa. Ea a fost crescută de mama ei și de mama celui de-al doilea soț al acesteia. Demi a crezut că Dan Guynes era tatăl ei natural până când, la vârsta de 13 ani, a descoperit certificatul de naștere.Guynes era un agent de vânzări de spațiu pentru anunțuri de mică publicitate în ziar și mica familie se muta frecvent dintr-o localitate în alta. Și el și mama ei erau alcoolici, ba chiar Virginia a încercat în mai multe rânduri să se sinucidă. În cartea sa, Demi Moore povestește că odată i-a salvat viața mamei sale și atunci s-a terminat copilăria sa., a scris ea.În adolescență, Virginia și Guynes nu mai trăiau împreună. Demi a plecat la Hollywood cu mama ei, iar acolo a avut loc violul. După numai un an de la această traumă, Demi și-a lansat cariera în lumea filmului.Vedeta a vorbit în emisiunea TV și despre problemele din viața de adult. În 2012, ea a suferit un colaps, când a consumat la o petrecere un cocktail de droguri., s-a destăinuit actrița.În cartea sa, Demi Moore mai povestește că a cedat după 20 de ani în care nu mai consumase alcool când fostul soț, Ashton Kutcher, i-a zis că el nu crede în alcoolism și a presat-o să facă sex în trei.Vedeta susține că a cedat de dragul lui, fiindcă voia să-l facă să se distreze pe soțul ei mult mai tânăr, dar a fost o greșeală.Moore a mai scris că Ashton a înșelat-o de două ori și că a pierdut o sarcină după ce ei au încercat să devină părinți.Într-un comunicat transmis publicației Us Weekly la începutul acestei luni, un purtător de cuvânt al lui Kutcher a declarat:Demi Moore s-a căsătorit cu Ashton Kutcher, fosta soţie a lui Bruce Willis, în 2005, când ea avea 42 de ani iar el - 27. Cei doi s-au despărţit în noiembrie 2011, punând capăt unei căsnicii care a durat şase ani, după ce o femeie din San Diego a dezvăluit în presă faptul că a avut o aventură cu Kutcher. Divorţul lor a fost finalizat în 2013.Devastată de acest episod, actrița și-a regăsit cu greu echilibrul interior, dar nu a mai început o relaţie.În octombrie 2018, Demi Moore a mărturisit că, în ciuda succesului pe care l-a câștigat, a ajuns în gherele depresiei și a luptat din răsputeri pentru a-și reveni. Vedeta a vorbit despre această experiență într-un discurs pe care l-a rostit la gala Woman of the Year Award, eveniment organizat la Los Angeles.Demi a spus că în faza cea mai grea a depresiei sale, nu mai reușea să-și vadă valorea și să se prețuiască., a explicat ea., a continuat actrița.Demi Moore s-a căsătorit prima dată în 1980 cu Freddie Moore. Mariajul lor a rezistat cinci ani. Din 1987, actrița a mai fost căsătorită, timp de 13 ani, cu Bruce Willis,, cu care are trei fiice - Rumer (31 de ani), Scout (28 de ani) şi Tallulah (25 de ani).Pe numele său real Demetria Guines, Demi Moore s-a născut pe 11 noiembrie 1962, în Roswell, New Mexico. Printre filmele în care a jucat se numără "Fantoma mea iubită/ Ghost" (1990), "Soţia măcelarului/ The Butcher's Wife" (1991), "Propunere indecentă/ Indecent Proposal" (1993), "Striptease" (1996), "Îngerii lui Charlie: În goana mare/ Charlie's Angels: Full Throttle" (2003), "Furtul perfect/ Flawless" (2007), "Happy Tears" (2009), "Panică pe Wall Street/ Margin Call" (2011) şi "Very Good Girls" (2013).Foto: Hepta