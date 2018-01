De ce Meghan Markle nu poate purta o tiara, dar Kate Middleton are voie

Spre deosebire de Kate Middleton, care până acum a purtat tiara în şase rânduri, iubita prinţului Harry nu are acest drept. Iată motivul!

Recent intrată în familia regală britanică, Megan Markle se află încă într-un proces de adaptare la noul ei statut care implică drepturi, dar şi multe obligaţii. Mai sunt câteva luni până la nuntă şi publicaţiile mondene se întreabă deja cum va arăta rochia de mireasă pe care o va purta actriţa americană. Un lucru e sigur: Meghan Markle nu va purta tiara până atunci.Potrivit The Mirror , regulile de etichetă strictă de la curtea regală impun ca Ducesa de Cambridge să poarte o tiara, în schimb Meghan nu are acest drept. Tradiţia le interzice femeilor necăsătorite să poarte tiara, întrucât aceasta reprezintă un element al apartenenţei la familia regală, scrie ziarul citat.Grant Harold, expert în etichetă, a explicat într-un interviu pentru BBC că tiara are şi o adâncă semnificaţie istorică: deşi reprezintă un simbol al logodnei, aceasta indică faptul că femeia care o poartă nu se află în căutarea unui soţ.Astfel se explică de ce, imediat după căsătoria cu William, Kate a obţinut dreptul de a purta tiara.Potrivit The Mirror, viitoarea soţie a Prinţului Harry ar putea purta tiara chiar în ziua nunţii, aşa cum Kate a făcut când s-a căsătorit cu William, dar este posibil ca viitoarea mireasă să mai aştepte şi să o folosească după acest eveniment.Ducesa de Cambridge a purtat în ziua nunții sale cu Prințul William tiara "Halo", care i-a aparținut Reginei Victoria şi care i-a fost oferită Reginei Elisabeta când a împlinit 18 ani. Această coroană a mai fost purtată de Prințesa Margaret, sora Reginei Elisabeta, dar și de Prințesa Anne, fiica Reginei Elisabeta.Foto: Hepta