8 coafuri și trucuri de îngrijire pentru păr care te fac să arăți mai tânără

Ne facem foarte multe griji și depunem efort pentru a ne păstra pielea tânără odată cu trecerea anilor, dar pierdem din vedere un element foarte important: părul.

Tunsoarea, coafurile pe care le alegi, culoarea sau chiar produsele de îngrijire folosite pot adăuga ani în plus pe chipul tău fără să realizezi. Dar mici schimbări te pot ajuta să-ți transformi părul într-un aliat care să te ajute să pari mai tânără. Iată ce să încerci:





Încearcă un breton gros

"Bretonul te poate face să pari mai tânără, dar numai dacă este unul des, spre deosebire de cel subțire care are un efect de îmbătrânire asupra chipului", declară Etienne Ortega, un hairstilist care a lucrat de-a lungul timpului cu celebrități precum Solange Knowles sau surorile Kardashian. "Bretonul poate fi purtat de oricine și este o metodă simplă de a face o schimbare radicală de look", mai spune specialistul, citat de popsugar.com. "Secretul este să-ți tai bretonul în unghi, niciodată perfect drept. Scopul este ca marginile laterale să devină treptat mai lungi și să-ți încadreze chipul, pentru a obține un look tineresc", este de părere şi hairstilistul Jin Bang.





Adaugă un plus de volum

"Părul drept în mod natural devine mai subțire și pare complet lipsit de volum la rădăcină, cu atât mai mult dacă este lung", declară hairstilistul Etienne Ortega. Acum este momentul perfect să investești în produse de îngrijire și coafare pentru volum. De asemenea, specialistul mai recomandă să păstrezi părul de lungime medie, până la nivelul umerilor, pentru a preveni pierderea volumului la rădăcină din cauza greutății.





Strălucirea este esențială

Părul lipsit de strălucire îți poate da un aspect îmbătrânit, adăugând ani în plus pe chipul tău. Dar un păr sănătos și strălucitor are un efect opus și te va ajuta să pari mai tânără, oferind luminozitate tenului. Folosește un balsam pentru strălucire și nu uita să aplici pe păr un balsam leave-in sau un ulei pentru păr de câteva ori pe săptămână.





Tunde-te în scări dacă ai părul lung

Este o părere greșită aceea că pe măsură ce îmbătrânești, părul trebuie să devină tot mai scurt", dezvăluie Etienne Ortega. "Părul des și gros arată cel mai tineresc cu o lungime până la nivelul umerilor sau mai lung. Singurul dezavantaj pentru părul lung este greutatea. Pentru a preveni pierderea volumului din cauza greutății părului lung, alege o tunsoare cu șuvițe inegale subtile, care îi va oferi părului volum și fluiditate", ne sfătuiește specialistul, potrivit popsugar.com. ", dezvăluie Etienne Ortega., ne sfătuiește specialistul, potrivit popsugar.com.





Oferă-i textură părului tău

"Schimbă-ți coafura adăugând textură părului tău. Părul cu un aspect nearanjat și ușor răvășit arată mai tineresc", este de părere Franck Izquierdo, un hairstilist al vedetelor. Acesta recomandă folosirea unor produse pentru texturarea părului, așa cum sunt spray-urile cu conținut de sare, ce oferă efectul de părul ușor ondulat, cu bucle lejere de tipul beach waves.





Sau evidențiază-i textura naturală

O tendință majoră în frumusețe, care se menține deja de câțiva ani, este acceptarea texturii naturale a părului. Cu alte cuvinte, dacă ai părul creț sau ondulat, nu te mai lupta ore în șir cu placa sau peria pentru a-l îndrepta, ci alege tunsori și coafuri care îl avantajează.





Adaugă tonuri calde

Una dintre cele mai rapide metode de a obține un look tineresc este aceea de a-ți face șuvițe de păr în nuanțe calde. Dacă ești brunetă, optează pentru nuanțe de caramel, iar dacă ai părul în culori deschise, alege șuvițe de culoarea mierii. Nu doar că îți îndulcește trăsăturile, dar acest truc creează dimensiune și îți permite să eviți look-ul într-o culoare bloc, care te poate îmbătrâni. Încearcă stilul balayage sau vârfurile decolorate.





Folosește accesorii

De obicei asociem accesoriile de păr cu fetele tinere, și tocmai acesta este scopul unui astfel de truc! Dar ideea nu este să folosești clame din plastic și cordeluțe din elastic, ci să alegi accesorii elegante și originale, potrivite unei femei mature.