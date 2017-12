Christian Bale, greu de recunoscut: Cum arată după s-a îngrăşat din nou pentru un rol

Actorul în vârstă de 43 de ani îşi demonstrează din nou ataşamentul pentru profesia sa. El s-a îngrăşat pentru a-l interpreta pe fostul vicepreşedinte american Dick Cheney.

Starul a participat luni, la New York, la un eveniment de promovare al westernului "Hostiles", alături de colegii de distribuţie Rosamund Pike şi Wes Studi, iar aspectul său fizic a atras imediat atenţia. După ce s-a îngrăşat serios pentru un rol din următoarea lui producţie, "Backseat", în care îl va interpreta pe Dick Cheney, fostul vicepreşedinte al SUA din mandatul preşedintelui George W. Bush, actorul este greu de recunoscut.Christian Bale a venit la evenimentul de promovare într-o ţinută casual. Îmbrăcat cu pantaloni în culori de camuflaj, cu un bluzon bleumarin şi o jachetă neagră, actorul născut în Ţara Galilor a zâmbit la intrarea în sală, apoi a vorbit despre rolul din "Hostiles".Faptul că între timp a început să lucreze pentru "Backseat" a lăsat urme pe fizicul lui impunător, dar starul este obişnuit cu fluctuaţiile de greutate. În 2000, el şi-a construit o masă musculară impresionantă pentru rolul din "American Psycho".Apoi a dat jos 30 de kilograme, transformându-se incredibil de mult pentru rolul memorabil din "The Machinist" (2004). Apoi s-a îngrăşat din nou pentru a-l juca pe Batman în filmele "Dark Knight" din 2008 şi 2012. Iar în 2013 a slăbit din nou pentru rolul din "American Hustle", notează Daily Mail Într-un interviu acordat în septembrie pentru cotidianul britanic The Independent , Christian Bale a explicat cum s-a îngrăşat pentru a-l interpreta pe Cheney., a glumit el.Foto: Hepta