Brad Pitt se topeşte de dorul familiei: A ajuns ca fostul soţ al Angelinei

Starul în vârstă de 53 de ani a slăbit mult şi pare că a îmbătrânit după despărţirea de Angelina Jolie. El seamănă cu Billy Bob Thornton, fostul soţ al actriţei.

Brad Pitt suferă mult după despărţirea de Angelina Jolie. A slăbit mult, e tras la faţă şi pare mai bătrân cu câţiva ani, ajungând să semene frapant cu fostul soţ al Angelinei, Billy Bob Thornton. Actorul în vârstă de 53 de ani nu-i în apele lui şi asta se vede cu ochiul liber. În ultimele luni, el s-a izolat într-un apartament din Los Angeles, cu inima frântă după separarea de familie.



Starul a fost fotografiat zilele trecute şi părea o umbră a omului considerat până mai ieri unul dintre cei mai sexy bărbaţi din lume. Proaspăt tuns, îmbrăcat cu jeanşi, un tricou alb şi o jachetă neagră cu fermoar, el a venit dimineaţa cu una din motocicletele sale la atelierul de sculptură. Brad purta ochelari de soare şi arăta mai slab la sosirea în atelierul prietenului său, artistul britanic Thomas Houseago, sub îndrumarea căruia lucrează la o sculptură.



Actorul s-a implicat în acest proiect artistic pentru a se regăsi pe sine şi pentru a se reclădi după şocul prin care a trecut. "Îşi petrece toate nopţile sculptând şi ascultând muzică emoţionantă. Toată lumea ştie că asta are legătură cu ceea ce a trăit, dar nimeni nu poate să-i spună ceva. E foarte tăcut şi foarte retras", a spus o sursă citată de Daily Mail.



"Învaţă repede. Arta este o cale de a se concentra pe un singur lucru, pentru a-şi ţine mintea departe de alte gânduri. Preferă să facă asta şi să fie constructiv decât să se ţină de petreceri", a mai spus persoana respectivă.

Aceasta a mai spus că printre piesele pe care Pitt le ascultă se numără melodii ale cântăreţului indie Bon Iver şi "Just To Satisfy You", de Waylon Jennings.Potrivit Daily Mail, actorul a petrecut până la 15 ore pe zi în atelierul lui Houseago, lucrând până în zori şi ascultând muzică tristă care îl inspira. Cu excepţia apariţiei surprinzătoare de la gala premiilor Globul de Aur, pe 8 ianuarie, Pitt nu a mai fost văzut la vreun eveniment. N-a participat la gala premiilor Oscar, deşi a fost unul dintre producătorii filmului "Moonlight", distins pentru cea mai bună imagine. Conform unor surse din anturajul actorului, citate de cotidianul britanic, el a preferat să lucreze până târziu în atelierul de sculptură şi a urmărit ceremonia la televizor.În schimb, Angelina îşi trăieşte viaţa netulburată, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ea s-a întors recent la Los Angeles după o călătorie în Europa împreună cu cei şase copii (Zahara, Shiloh, Vivienne, Knox, Maddox şi Pax). Actriţa a participat la o conferinţă organizată la Londra, unde s-a pronunţat pentru îmbunătăţirea depistării şi pedepsirii crimelor şi violurilor din teatrele de război. La Geneva, ea a lăudat eforturile ONU, onorând memoria lui Sergio Vieira de Mello, trimisul Naţiunilor Unite în Irak, ucis în 2003, într-un atac cu bombă petrecut la Bagdad.Angelina şi-a dus copiii şi în Cambodgia, la premiera noului ei film, "First They Killed My Father", o peliculă despre regimul criminal al Khmerilor Roşii.