Blonda de la Blondie, la 71 de ani: „Am aceleaşi temeri ca orice femeie care îmbătrâneşte“

Debbie Harry mărturiseşte că trece prin toate experienţele pe care le are o femeie preocupată că îşi pierde frumuseţea pe măsură ce înaintează în vârstă.

Fosta regină a muzicii punk din anii '80 a ajuns la o vârstă incredibilă. E greu de crezut pentru cei care au crescut sau şi-au trăit tinereţea cu muzica ei, dar Debbie Harry are acum 71 de ani. Şi nu ascunde că îi simte - problema nu este că a îmbătrânit, ci faptul că îşi pierde frumuseţea, recunoaşte ea.



La sfârşitul anilor '70 şi de-a lungul deceniului opt din secolul trecut (oricât de departe sună, parcă a fost ieri), solista cucerea generaţii de fani cu look-ul ei deosebit, cu părul strălucitor care a devenit simbolul trupei Blondie. Acum, însă, după atâţia ani care s-au scurs de la perioada sa de glorie, cântăreaţa a mărturisit pentru Stellar că are "aceleaşi temeri şi îndoieli pe care le au toate femeile care îşi pierd frumuseţea şi îşi pierd valoarea".



Vedeta a explicat că acesta este un subiect la care s-a gândit mult, în special pentru că face parte din profesia sa. Ea crede că acest mod de gândire vine dintr-un trecut demodat şi face parte din ADN-ul femeilor.



Cântăreaţa a dezvăluit că uneori se uită la posterele din tinereţea sa şi i se par amuzante şi interesante: "Uneori mă uit la ele şi mă gândesc: <<Doamnne, ce drăguţă erai.>> Dar în cea mai mare parte a timpului am alte treburi, nu stau să mă uit la ele într-una", a spus ea.



Nu este prima oară când artista mărturiseşte că are nostalgia tinereţii pierdute.

În 2015, ea a declarat pentru Daily Mail că nu ţine fotografii vechi la vedere prin casă, pentru că îi reamintesc cât de mult a îmbătrânit., a spus ea., a adăugat cântăreaţa.Chiar şi la 71 de ani, Debbie Harry este o femeie activă şi continuă să arate bine pentru vârsta ei, în ciuda temerilor sale. În luna februarie, ea a apărut pe coperta revistei Wonderland, publicaţie pentru care a realizat un pictorial spectaculos. Într-o ţinută tinerească, cu cizmele lungi peste genunchi de un verde "ţipător", artista arăta incredibil şi arăta ca la 40 de ani. Îmbrăcată cu un tricou lung şi cu o jachetă maron, solista de la Blondie părea o tânără ieşită să se distreze în club.