Vacanţă într-un picior: A făcut turul Europei şi lumea s-a îndrăgostit de ea

După ce a absolvit colegiul, o tânără din SUA a pornit într-o călătorie prin Europa. Pozele ei de vacanţă au devenit virale. Iată motivul!

Numele ei nu este cunoscut. Se ştie doar că postează pe reţeaua de socializare Reddit cu pseudonimul "devgal", dar povestea sa este emoţonantă. Tânăra din Philadelphia, Statele Unite, s-a născut cu o boală congenitală de oase, iar medicii au fost nevoiţi să-i amputeze piciorul drept, de sub genunchi, pe când avea patru ani. Cu toate astea, caracterul ei puternic şi liber a rămas neatins, la fel şi umorul său.Când a plecat din Philadelphia pentru a colinda Europa şi-a propus să scrie pe proteză numele fiecărui oraş pe care îl vizitează şi să facă o fotografie., a scris ea lângă pozele pe care le-a postat pe Reddit Tânăra s-a ales cu o aventură memorabilă şi cu o colecţie impresionantă de imagini haioase şi surprinzător de apreciate - nici ea nu se aştepta ca pozele sale să fie atât de bine primite.Oamenii au apreciat-o pentru optimismul său contagios şi pentru puterea de a-şi handicapul într-un accesoriu amuzant. Chiar dacă nu are un picior, ea trăieşte viaţa din plin şi se bucură şi are o atitudine pozitivă., a scris ea într-un comentariu.