Top 20 cele mai frumoase femei din lume: Printre ele este şi o româncă

Experţii au votat pentru desemnarea celor mai frumoase 100 de femei din lume. Între primele 20 se numără şi o româncă celebră.

Din 1990, site-ul de divertisment TC Candler publică în fiecare an The Annual Independent Critics List, topul celor mai frumoase 100 de femei din lume, realizat pe baza voturilor unor experţi independenţi. În ultimii ani, aceasă ierarhie a fost văzută de peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume.



Spre deosebire de multe alte ierarhii anuale de acest gen, The Independent Critics List nu este un concurs de popularitate. Scopul său nu este desemnarea celor mai sexy sau mai faimoase femei, ci să fie un top cu adevărat internaţional, care să includă cât mai multe culturi, stiluri de viaţă, profesii şi grade diferite de notorietate. Totodată, realizatorii topului îşi propun mai degrabă să informeze opinia publică, nu să o reflecte, selectând din miile de propuneri pe care le primeşte în fiecare an şi încercând să aleagă cele mai reprezentative modele moderne de frumuseţe.

Perfecţiunea estetică este doar unul dintre criterii. Graţia, eleganţa, clasa, bucuria, speranţa, fericirea trebuie să răzbată din chipurile acestor femei, explică site-ul citat.Zeci de ţări sunt reprezentate în acest clasament în fiecare an, iar numărul se măreşte cu fiecare ediţie. Desigur, această ierarhie este foarte subiectivă şi poate că nu vei fi de acord cu unele dintre alegeri, dar cu siguranţă vei găsi cel puţin o favorită. Printre ele se numără şi o româncă celebră. Îţi lăsăm plăcerea de a o descoperi şi de a o compara cu celelalte concurente, prezentate în ordinea inversă a locurilor ocupate.