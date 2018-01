Sărbătorește sezonul reducerilor pe 19 ianuarie la „Winter Sale Shopping Night” in Promenada

Cu ocazia reducerilor de iarnă, Promenada organizează „Winter Sale Shopping Night”, o experiență de shopping inedită pentru toți vizitatorii centrului comercial. Vineri, 19 ianuarie, începând cu ora 22:00 și până la miezul nopții, clienții sunt invitați să participe la un maraton de oferte senzaționale și de extra-reduceri.Pentru a se bucura din plin de sezonul de reduceri la colecțiile de iarnă, între orele 22:00 – 24:00, vizitatorii Promenada sunt așteptați la Winter Sale Shopping Night, prilej unic prin care pot achiziționa cu prețuri incredibile la colecțiile de fashion, încălțăminte, accesorii, produse de beauty, articole home&deco, jucării și cărți.Astfel, pe durata Shopping Night, branduri precum Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho vor avea prețuri mai mici cu până la 70% la articolele selecționate, în timp ce US Polo ASSN și Tommy Hilfiger au pregătit produse cu discount de până la 50% la o selecție generoasă de îmbrăcăminte și încălțăminte. Pe lângă acestea, magazine precum Vagabond Studio, H&M, Hervis, Il Passo, Douglas, Splend`Or, Sephora, LEGO sau Flanco vin în întâmpinarea pasionaților de cumpărături cu o serie de oferte de neratat pentru acest sezon.Printre brandurile care au pregătit reduceri și oferte de neratat cu pentru Shopping Night Promenada, se numără:• Zara - reduceri de până la 70%• Stradivarius - reduceri de până la 70%• Oysho - reduceri de până la 70%• Bershka - reduceri de până la 70%• Massimo Dutti - reduceri de până la 60%• H&M - reduceri până la 50%• C&A – reduceri de până la 70%• Vagabond Studio– reduceri de până la 70%, lichidare de stoc• US Polo ASSN – reduceri de până la 50% *ofertă valabilă în intervalul 22:00 -00:00• Tommy Hilfiger – reduceri de până la 50%• Monesse by Monica Salcudean – reduceri de până la 50% la articolele selecționate, în limita stocului disponibil• Hervis – reduceri de 15% la un produs favorit *ofertă valabilă în limita stocului disponibil, în intervalul 22:00-00:00• 4F – reduceri de până la 70% la care se adaugă extra-reduceri de 20% *ofertă valabilă în limita stocului disponibil, în intervalul 22:00-00:00• Intersport – reduceri de până la 20% *oferta valabilă pentru articolele care nu se afla în campania de reduceri, care nu sunt best buy sau first price• Enzo Bertini – reduceri de până la 50% la care se adaugă extra-reducere de 15% *ofertă valabilă în intervalul 22:00 -00:00, în limita stocului disponibil• Deichmann - reducere de 50% pentru a 2-a pereche redusă cumpărată și o pereche gratuită la două cumpărate• Il Passo – reduceri de până la 20%• Pepper Shop for Shoes – reduceri de până la 10% *oferta promoțională nu se aplică produselor din gama Biaggio și produselor de îngrijire încălțăminte• Tezyo – reduceri de până la 40%• Anna Cori - reduceri de până la 50%• Triumph – reduceri de până la 50%• Jolidon – reduceri de până la 20%• Douglas – reduceri de până la 15% la achiziții in valoare de cel putin 200 lei*ofertă valabilă în intervalul 22:00 -00:00• Sephora – reduceri de până la 20% pentru parfumuri de minim 75 ml*ofertă valabilă în intervalul 22:00 -00:00• Nala – reduceri de până la 50% la toate produsele• LEGO – reduceri de până la 30%• Roberto Bravo – reduceri de până la 30% *ofertă valabilă în limita stocului disponibil, în intervalul 22:00-00:00.Oferta se aplică produselor din gamele: Coco Rocha, Black Magic Collection, Noah`s Ark, White Dreams• Splend`Or –reduceri de până la 40%*ofertă valabilă în intervalul 22:00 -00:00, în limita stocului disponibil• Amazing Jewelry - reduceri de până la 70%• Zara Home - reduceri de până la 70%• Cărturești – reduceri de până la 20% și 40% la articolele selecționate*ofertă valabilă doar pentru posesorii de Buletin de Cărturești• Flanco – extra-reduceri de până la 10% *ofertă valabilă în intervalul 22:00-00:00Mai multe detalii și lista completă a ofertelor pregătite de magazine puteți găsi pe site-ul Promenada și pe pagina de Facebook www.facebook.com/Promenadaro/.