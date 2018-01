De cât somn ai nevoie în funcție de zodie

Care este numărul de ore de somn de care ai nevoie în funcție de zodie?

Berbec

Și Berbecul este un semn de foc și trebuie să doarmă 6-7 ore pe noapte. Are multă energie și nu are nevoie de mult somn pentru a-și păstra strălucirea.

Gemeni

Fiind un semn de aer, are nevoie de aproximativ 12 ore de somn în fiecare noapte. Este o zodie creativă, lucru care îi drenează de energie. Are nevoie de somn pentru a se alimenta.





Rac

Racul este un semn de apă, care are grijă de cei din jurul său. Emoțiile sale trec de la rece la cald în timpul unei zile, așa că are nevoie de cel puțin 10 ore de somn neîntrerupt.





Leu

Leul este un semn de foc, un călător curios. Îi place să exploreze și să caute informații. Nativii în Leu consumă multă energie pe parcursul unei zile, având nevoie de 8 ore de somn pe noapte.





Fecioară

Este un semn de pământ. Îi place să organizeze și să managerieze totul. Cu toate acestea, are nevoie doar de 6 ore de somn pe noapte.





Balanță

Scorpion





Acesta este un semn de apă și are nevoie de 10-12 ore de somn neîntrerupt în fiecare noapte. Are emoții intense și are nevoie de somn pentru recuperare.









Săgetător











Capricorn

Acesta este un semn de pământ și are nevoie de aproximativ 8 ore de somn în fiecare noapte. Nu este o zodie care să se obosească prea tare.





Vărsător

Acesta este un semn de aer, însă are nevoie doar de aproximativ 6 ore de somn în fiecare noapte. Este o zodie interactivă și sociabilă. Acest lucru înseamnă că preferă să facă lucruri decât să doarmă.





Pești

Nativii în Pești au nevoie de aproximativ 6 ore de somn dacă sunt în stare bună și 10 ore dacă se află într-o stare proastă. Aceștia sunt blânzi și înțelepți și tind să aibă emoții puternice, iar odihna lor depinde de asta.



Acesta este un semn de foc și are nevoie de 6 până la 7 ore de somn în fiecare noapte. Consumă multă energie pe parcursul zilei, dar nu suficientă încât să îl solicite și să fie nevoie să doarmă mai mult.

Acesta este un semn de aer.Este un gânditor, îi plac oamenii și se împrietenește cu ușurință. Balanța este persoana de care are nevoie toată lumea. Având în vedere că o Balanță le dă mult din energia sa altora pe parcursul zilei, are nevoie de cel puțin 10 ore de somn pe noapte.