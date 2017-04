Viaţa după cancer: Shannen Doherty arată din ce în ce mai bine

La doi ani după ce a fost diagnosticată cu cancer de sân, vedeta din „Beverly Hills“ e pe drumul cel bun. Ea a fost văzută la plimbare în Malibu cu soţul ei şi arăta excelent.

Din 2015 luptă cu cancerul, dar această luptă n-a lăsat niciun semn exterior vizibil. Shannen Doherty, un model de dârzenie şi de supravieţuire, continuă să uimească prin puterea ei. Ultimele sale apariţii confirmă că actriţa se simte bine şi că tratamentul a dat rezultate optime.



La sfârşitul săptămânii trecute, vedeta în vârstă de 46 de ani a fost fotografiată la cumpărături în Malibu, alături de soţul ei, Kurt Iswarienko. Îmbrăcată lejer, ca de plajă, cu o bluză albastră cu mâneci scurte şi pantaloni negri suflecaţi la glezne, şi încălţată cu şlapi, Shannen purta pe cap o şapcă şi avea ochelari de soare. Ea mergea alături de Kurt, care împingea căruciorul plin cu cumpărături spre maşină.



Lucru îmbucurător, actriţa era într-o formă fizică foarte bună şi nimic nu arăta faptul că a terminat recent chimioterapia şi că a suportat şi efectele puternice ale radioterapiei. Părul ei a crescut din nou, iar acum a luat şi în greutate, iar pielea sa a căpătat culoare după perioada de tratament în care a slăbit şi era foarte palidă.



Luna trecută, vedeta din serialul „Beverly Hills“ a declarat pentru Us Weekly că refacerea merge bine: "Mă simt bine.



Shannen Doherty n-a lăsat însă boala să-i stea în drum. Ea a apărut în filmul horrror "Bethany", lansat pe 7 aprilie, şi lucrează la comedia TV "Heathers", aflată în preproducţie, precum şi la drama romantică "Undateable John", alături de John Philbin, Daryl Hannah şi Tom Arnold, aflată în faza de post-producţie, relatează Daily Mail.

De asemenea, comedia "How To Make A Deal With The Devil", în care ea joacă rolul Diavolului, este gata, dar data lansării nu a fost încă anunţată.