„Regina întunericului“: Modelul sudanez care înfruntă rasismul cu pielea neagră ca tăciunele

O tânără din Sudan demonstrează că poate să aibă o carieră în modă, chiar dacă i s-a sugerat că are pielea „prea neagră“.

Nu degeaba i se spune "Regina întunericului": cu pielea ei foarte neagră şi cu o dârzenie ieşită din comun, Nyakim Gatwech seamănă nu o panteră pe care nu-i bine s-o provoci. Tânăra sudaneză în vârstă de 24 de ani s-a ambiţionat să înfrunte standardele de frumuseţe şi să spargă barierele care i se ridică în cale pentru a-i încuraja şi pe alţii să facă la fel ca ea.Nyakim a reuşit să ajungă un model de succes. Locuieşte în Minneapolis, Minnesota (SUA) şi are grijă să-şi afirme identitatea cu îndrăzneală, fără să dea un pas înapoi., se prezintă ea pe Instagram , unde are peste 10.000 de admiratori.Ea a povestit pe reţeaua de socializare şi un episod care dovedeşte că oamenii tind să judece greşit, întâmplare care a îndârjit-o foarte mult: un şofer Uber i-a spus într-o zi că i-ar prinde mai bine dacă ar avea pielea mai deschisă la culoare.Răspunsul ei a fost prompt: a izbucnit în râs., a scris modelul.Gatwech nu este doar o avocată a diversităţii în lumea modei, dar şi o voce puternică a drepturilor persoanelor de culoare din toată lumea. A fost numită "Regina întunericului", o poreclă pe care o acceptă., este îndemnul ei pentru afro-americanii care trăiesc în Statele Unite şi care se confruntă cu rasismul.