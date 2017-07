Radu Buzaianu, Gianina Corodan si Artur Palaghia dau startul Matinalului de vacanta

Multa distractie, un pic de racoare si…o relansare in muzica. Reteta diminetilor de vara de la Gold FM este asezonata cu invitati in studio, trupe live si provocari pentru ascultatori.

Matinalii Gold FM Gianina Corondan, Radu Buzaianu si Artur Palaghia au avut astazi invitati speciali: jurnalisti pe care i-au invitat sa traiasca experienta unei dimineti de radio. Alaturi de trupa ei, The Late Summer, Gianina Corodan si-a relansat cariera muzicala.

“La insistentele publicului din Piata de Flori, Fete, Filme sau Baieti, Melodii sau Cantareti, in urma petitiilor repetate semnate de ascultatorii de muzica cantata de placere, la cererea trecatorilor care te trag de maneca, am revenit in aceasta dimineata in formula cantatoare pe frecventa 96,9 FM a Radio Gold FM Romania, alaturi de Late Summer, o trupa de suflet cu zambet larg, molipsitor. Am hotarat ca merita sa incepem iar sa cantam viata la Gold Morning, matinalul prin care multe se vad roz-trandafiriu mascate in galben-negru. Revin fix in mijlocul verii date pe radio fiindca vreau sa accentuez promisiunea de a continua pana-n panzele GOLD, care, se stie, etaleaza o disciplina a indisciplinei”, spune Gianina Corondan.



Sezonul estival matinal la GOLD FM este disponibil pe 96.9 de luni pana vineri, de la 07.00 la 10.00. “Dam vara pe radio, ideea nu e sa mergi la mare.

Ideea e sa mergi la serviciu, si noi aducem marea in oras. E o stare a omului cu care merge la mare, dar mai ales e o stare a omului cu care merge dimineata la serviciu ascultand marea. Astea ne-am propus, sa dam marea pe radio. Nu m-ar mira sa ne iasa.” Cat despre vacanta sa, Radu Buzaianu spune: “In vacanta imi cresc cei trei copii. E un moment in viata, de o luna, de cand s-a nascut cel mic, in care au inceput sa mi se para mai importante amintirile lor, decat ale mele. Dupa ce inchidem marea la radio, ma retrag acasa si incerc sa le dau o luna de vara de care, macar din poze sa-si aduca aminte.”

Pentru asculatorii GOLD, radioul a pregatit dimineti racoroase, in vremuri calduroase. Informatiile momentului, cele mai tari trupe, dar si povestiri ce vor starni rasul, toate se regasesc la Morning GOLD. “Gold Morning de vara este o poveste rară, in ritm de valuri, stropi de soare, pescăruș in zare si muzică, muzică muzică cu briză”, spune Artur Palaghia.



Pe 96.9, din 3 iulie, vara isi face de cap si…ne face de cap, la Morning GOLD.