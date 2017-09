O mamă a fost chemată la școală după ce fata ei a lovit un coleg. Răspunsul ei a devenit viral

O asistentă medicală de la Urgenţe a fost chemată la şcoală după ce fiica sa a lovit un coleg. Reacţia ei a fost neaşteptată.

Ultimul lucru pe care şi-l doreşte orice mamă este să primească un telefon de la şcoală şi să afle că fiul sau fiica sa a fost implicată într-o încăierare. Asta i s-a întâmplat unei femei din Statele Unite, de profesie asistentă medicală. Când a fost anunţat că fata sa a lovit un coleg, femeia s-a grăbit să ajungă la şcoală, pregătită să-şi pedepsească odrasla.



Când a ajuns şi i s-a povestit ce s-a întâmplat, atitudinea mamei s-a schimbat imediat atitudinea, relatează de site-ul Inspire More. Iată povestea ei, aşa cum a prezentat-o femeia care nu a dorit să-şi dezvăluie identitatea:



"Sunt asistentă medicală. Nu avem voie să ţinem telefoanele mobile la noi, trebuie să le lăsăm în vestiar. Am fost căutată de la recepţie pentru că aveam un apel.

- De la şcoală vă căutăm. A avut loc un incident în care a fost implicată fiica dumneavoastră. Trebuie să veniţi aici.

- I s-a făcut rău? E rănită? Puteţi aştepta până îmi vine schimbul, peste două ore?

- Fiica dumneavoastră a lovit un elev. De 45 de minute încercăm să vă găsim. Chiar e ceva serios.



M-am dus la şcoală şi am dat buzna în cancelarie. Înăuntru erau fata mea, un profesor, o consilieră, dirigintele şi un băiat cu o rană la nas şi cu faţa înroşită, dar şi mama acestuia.

Dirigintele mi-a spus: - Ce bine că aţi reuşit ÎN SFÂRŞIT să ajungeţi!"

Eu: - Da, lucrurile-s cam agitate la Urgenţe.



Apoi el mi-a spus ce s-a întâmplat: băiatul i-a tras sutienul fiicei mele, iar ea l-a lovit de două ori în faţă. Am avut senzaţia că ei erau mai supăraţi pe fata mea decât pe băiat. Aşa că am spus:



- Oh. Şi doriţi să ştiţi dacă voi declanşa vreo acuzaţie de agresiune sexuală asupra fiicei mele şi împotriva şcolii pentru că i-a permis lui să facă aşa ceva?



S-au uitat unul la altul şi au început să zică toţi:



Profesoara: Nu cred că a fost ceva serios.

Consiliera: Hai să nu exagerăm.

Dirigintele: Cred că n-aţi înţeles.



Atunci, mama băiatului a început să plângă. Am întrebat-o pe fiica mea ce s-a întâmplat. "M-a tras de sutien. I-am zis să se oprească, dar n-a vrut, aşa că i-am spus profesorului. El mi-a spus să-l ignor. Băiatul a tras iar de sutien şi l-am lovit. Apoi s-a oprit."