Moştenitoarea imperiului Swarovski, nuntă în cea mai frumoasă rochie de mireasă

Victoria Swarovski, în vârstă de 23 de ani, s-a căsătorit în Italia cu iubitul său. Ea a purtat o rochie de aproape 800.000 de euro, încrustată cu 500.000 de cristale Swarovski paiete şi flori stilizate.

Nuntă mai ceva ca-n poveşti la Trieste, în Italia, la sfârşitul săptămânii trecute. Nu-i de mirare că totul a strălucit, mai ales mireasa, moştenitoarea celebrului producător de cristale Swarovski. Tânăra în vârstă de 23 de ani, care este o cântăreaţă cunoscută în Austria, s-a căsătorit cu iubitul ei, Werner Mürz, despre care Daily Mail scrie că ar avea în jur de 40 de ani, iar nunta de vis a durat trei zile.



Moştenitoarea "imperiului de cristal" a avut o rochie superbă, care cântărea 46 de kilograme şi al cărei design l-a conceput ea însăşi, cu ajutorul creatorului Michael Cinco, stabilit în Dubai. Printre clientele acestuia se numără staruri din showbiz-ul mondial, precum Beyoncé, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Rihanna şi Lady Gaga.



Potrivit surselor citate de cotidianul britanic, rochia cu o trenă impresionantă, lungă de opt metri, a costat aproape 800.000 de euro şi a fost încrustată cu 500.000 de cristale Swarovski, paiete şi flori stilizate. Mireasa a purtat pantofi Jimmy Choo.



Mirii, care s-au cunoscut în 2011, şi-au jurat credinţă unul altuia la Catedrala San Giusto, în faţa a 250 de prieteni foarte apropiaţi şi a membrilor celor două familii, apoi evenimentul a continuat timp de trei zile sub soarele arzător al Italiei, miresa schimbând trei ţinute.

Weekendul de lux a început în seara de dinaintea cununiei, cu o cină festivă, intitulată "pasta and love", la restaurantul The Piazetta din cadrul Falisia Resort and Spa, şi a continuat cu un mic dejun de "bun rămas" a doua zi după ceremonia religioasă.Victoria, care s-a născut la Innsbruck, este celebră pentru că a interpretat piesa de pe coloana sonoră a filmului "The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader" şi a câştigat versiunea germană a show-ului "Dancing With The Stars" în 2016. Ea a fost condusă la altar de tatăl său, Paul Swarovski, care lucrează alături de alte sute de rude pentru compania familiei, renumită în întreaga lume pentru cristalele pe care le produce.Petrecerea de nuntă a avut loc la 20 de kilometri de catedrală, într-un restaurant al hotelului de cinci stele Falisia, din Portopiccolo, unde invitaţii au luat masa înconjuraţi de pomişori tunşi în formă de inimioare. Decoraţiunile au inclus, desigur, şi sute de cristale Swarovski create special pentru acest eveniment de designerul casei, Sabine Königsberger.