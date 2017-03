Micii dansatori de lângă noi: Mişcările lor imposibile ne deschid ochii - FOTO

Un fotograf celebru din New York a lansat un proiect fotografic original. El surprinde copii care dansează cu mişcări spectaculoase în cele mai neaşteptate situaţii.

Fotograful şi autorul newyorkez de best-seller-uri Jordan Matter este autorul acestui proiect artistic superb. Cunoscut pentru alte iniţiative de acest gen, precum "Dancers Among Us" şi "Dancers After Dark", Jordan oferă prin fotografiile sale spontaneitatea şi pasiunea care se exprimă oriunde şi oricând.Cel mai recent proiect, intitulat "Tiny Dancers Among Us" ("Micuţii dansatori printre noi"), este o celebrare a momentelor copilăriei. Copiii care dansează rezonează cu toată lumea şi ne împrospătează amintirile copilăriei fiecăruia dintre noi, cu tot ce avea mai bun această minunată perioadă a vieţii noastre - bucurie, mirare, curiozitate, teamă, suferinţă şi chiar plictiseală, notează Bored Panda Jordan intenţionează să continue această idee cu alte două proiecte şi să le includă pe toate într-o carte.El va organiza un concurs pentru a selecta noi dansatori, de la bebeluşi până la adolescenţi şi va face şi un film documentar. Mai multe imagini pot fi văzute pe site-ul tinydancersamongus.com