Maratoniştii de asfalt: Doi lupi se iau la întrecere cu o maşină - VIDEO

O femeie din Canada a filmat doi lupi care alergau pe lângă maşina sa, în timp ce ea se îndrepta spre serviciu.

Rhonda Miller se îndrepta spre serviciu când a observat pe cineva alergând pe marginea şoselei. La început, a crezut că e un om. "Mi s-a părut ciudat, pentru că de obicei nu vezi oameni pe jos atât de departe de o localitate", a povestit ea.



"Am încetinit puţin şi m-am uitat mai bine când m-am apropiat. Am crezut apoi că e un urs, dar mi-am dat seama că nu avea cum, pentru că în perioada asta ei nu ies", a adăugat femeia.



Apoi, a mai văzut o siluetă alergând, iar când a fost destul de aproape, Miller a înţeles că erau doi lupi negri uriaşi: "Mi s-a făcut imediat frică. Am fost şocată ce cap mare şi ce fălci imense aveau."



Deşi i s-a făcut pielea ca de găină, Miller a decis să urmărească animalele timp de câteva minute, în timp ce acestea goneau pe lângă maşină, pentru a le înregistra, conştientă că puţină lume ar fi crezut-o.

, a spus ea.Înregistrarea video a devenit repede virală., a adăugat Rhonda Miller.