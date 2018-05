Fragmente din altă lume: Cum arată mâncarea într-un spital japonez

Pozele cu mâncarea primită de o femeie care a născut într-un spital japonez au făcut înconjurul lumii. Motivul e uşor de înţeles.

Greu de crezut, dar aceste imagini sunt reale! O utilizatoare a reţelei de socializare Imgur care postează sub numele jenkinsinjapan a născut în Mito, Japonia, iar mâncarea pe care a primit-o în spital a fost atât de gustoasă, încât ea a pozat meniurile şi a postat fotografiile pe reţeaua de socializare. Imaginile au devenit virale cât ai spune "poftă bună", foarte mulţi dintre cei care le-au văzut fiind impresionaţi, scrie Bored Panda.

jenkinsinjapan a explicat că mâncarea pregătită pentru ea nu era cu nimic deosebită de ceea ce primeau ceilalţi pacienţi. "Cezariana mea nu era planificată, aşa că mâncarea pe care am primit-o nu prea era ceea ce se serveşte înainte de o operaţie. , a povestit femeia. "Nu era un meniu specific pentru etapa travaliului. Nu ştiu dacă restricţiile alimentare se mai aplică atunci când bebeluşul e pe cale să iasă", a scris ea.



Foarte încântată de serviciile oferite şi mai ales de bucătăria unităţii care ar putea rivaliza cu multe restaurante, femeia a mai explicat că a fost internată într-o clinică de obstretică-ginecologie, dar costurile au fost acoperite în cea mai mare parte de asigurarea medicală: "Am plătit puţin în plus, dar costul era unul standard pentru majoritatea spitalelor din zonă."



Iată cum arată mâncarea într-un spital japonez!