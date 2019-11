Pământul își ia înapoi ce este al său: 17 locuri abandonate de oameni, recucerite de natură

Cu toată tehnologia noastră, nu ne putem pune cu natura. Aceste imagini ne dovedesc încă o dată că ea este mai puternică și își ia înapoi ceea ce îi aparține.

Adevărul e că oricât de mult am avansa, oricât de departe ne-ar duce progresul tehnologic, întotdeauna vom fi legați de natură, întotdeauna vom depinde de ea.Oricât de multe avantaje ne-ar aduce descoperirile științifice, nimic nu ne relaxează mai bine, nimic nu ne face să ne simțim mai împliniți, mai liniștiți și mai oameni decât natura. Fără ea, suntem pierduți - cine mai suntem noi? Fără noi, ce rost mai are ea?Sigur că natura ar supraviețui fără noi și, trebuie să recunoaștem, ar duce-o chiar mai bine, dar n-ar fi decât un Paradis pustiu.Mama Natură se întoarce mereu acolo de unde noi, oamenii, o izgonim. Și își ia mereu înapoi ce e al ei.Aceste imagini publicate de Bright Side demonstrează cât de puternică și de independentă este natura - întotdeauna ea se întoarce acolo unde oamenii abandonează.