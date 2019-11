Soția lui Alec Baldwin a pierdut încă o sarcină: „Sunt devastată“

Hilaria, soția actorului Alec Baldwin, a anunțat că a pierdut sarcina, la 4 luni după ce a aflat că era gravidă. În urmă cu 7 luni, ea a trecut prin aceeași experiență.

"Nu știu ce să mai spun"

Câteodată, viața nu oferă ceea ce promite, iar pentru Hilaria Thomas Baldwin e a doua oară când fericirea așteptată se transformă într-o durere fără seamăn. Celebra instructoare de yoga în vârstă de 35 de ani a anunțat cu tristețe pe Instagram că a pierdut încă o sarcină.Hilaria și soțul ei, Alec Baldwin (61 de ani), au patru copii și și l-au dorit mult și pe al cincilea. Cei doi așteptau o fetiță, însă vedeta a aflat la o ecografie că inima fătului nu mai bate, la patru luni după ce a rămas însărcinată.Pentru Hilaria, această experiență este foarte dureroasă; cu șapte luni în urmă, ea a pierdut o altă sarcină.



"Suntem foarte triști să vă anunțăm astăzi că micuța noastră ne-a părăsit la patru luni. Vrem să știți, de asemenea, că, deși nu suntem bine acum, o să fim. Suntem atât de norocoși că avem patru copii - și niciodată n-o să pierdem asta din vedere", a scris Hilaria. "Sunt devastată acum... Nu mă așteptam la asta când am fost azi la ecografie. Nu știu ce să mai spun", a adăugat ea.



Postarea sa tragică a inclus și o înregistrare video în care ea apare stând în pat și consolând-o pe fiica sa, Carmen, în vârstă de șase ani, după ce i-a dat vestea tristă că surioara pe care o aștepta nu va mai veni pe lume.



"I-am spus lui Carmen și am făcut asta ca să i-o trimit lui Alec. Cred că e și un mod bun de a împărtăși cu voi asta. I-am spus (lui Carmen, n.r.) că fetița nu mai vine... dar vom încerca din greu să-i dăm altădată o surioară)", a scris Hilaria.



Hilaria a transmis vestea tristă și pe Instagram story: "Azi n-a mers așa cum plănuiam. Sunt foarte tristă. Seara asta e ultima cu ea... o experiență atât de ciudată."



Hilaria Baldwin a anunțat în septembrie că așteaptă al cincilea copil cu soțul ei, Alec. Ea a postat pe Instagram o înregistrare video cu bătăile inimii fătului, explicând că sarcina este timpurie. Vedeta a scris că s-a confruntat cu grețuri și cu dureri de cap în primele luni: "Nu vreau să pretind că mă simt OK", a mărturisit aceasta atunci.

A doua sarcină pierdută



În aprilie, vedeta a publicat în aprilie un selfie făcut în timp ce se ducea la doctor pentru a verifica dacă fătul este viu, în aceeași zi în care mai devreme scrisese că este aproape sigură că sarcina sa nu este în regulă. "În drum spre consultație. Îmi reamintesc: respiră adânc și fii curajoasă", a scris ea. "Deci, asta e acum: embrionul are o inimă, dar nu este puternică, iar copilul nu crește foarte mult. Așa că așteptăm - iar asta e greu. Atâta incertitudine... dar șansele sunt foarte, foarte mici să fie o sarcină viabilă. Sunt total încrezătoare că familia și eu vom trece prin asta, chiar dacă e un drum dificil", a continuat vedeta.



Mesajul în care Hilaria dezvăluia că simte că a pierdut sarcina a fost surprinzător, fiindcă ea nu anunțase anterior că așteaptă al cincilea copil.

Vedeta a revenit în aceeași zi cu confirmarea tristă a pierderii sarcinii:, a adăugat soția lui Alec Baldwin.Hilaria a dat mai multe detalii despre controlul medical la care a aflat vestea tristă:



"Bătăile inimii erau prea slabe pentru o sarcină sănătoasă, așa că mi-a zis să revin în câteva săptămâni pentru o nouă ecografie, să vedem dacă lucrurile s-au îmbunătățit. Am ascultat tic-tac-ul inimii, sperând că va suna mai repede decât data trecută. <<Nu pot să te mint. Nu e. Embrionul nu pare să crească>>, mi-a zis", a mai scris Hilaria.



Instructoarea de yoga a trecut apoi printr-o perioadă devastatoare de așteptare pentru a afla dacă embrionul va supraviețui sau nu, dar a recunoscut în interviul TV că nu mai avea mari speranțe că va naște.

Cum de fiecare dată și-a ținut admiratorii la curent cu toate sarcinile anterioare, ea a considerat că e corect să-i informez și de data asta, preferând să fie onestă și la bine și la greu., a explicat ea.Hilaria a explicat atunci că, prezentându-și povestea, că va ajuta alte persoane care trec prin aceeași experiență:Hilaria și Alec Baldwin s-au căsătorit în iulie 2012, în cadrul unei ceremonii desfășurate la New York, și au patru copii - Carmen Gabriela, în vârstă de șase ani, Rafael Thomas, patru ani, Leonardo Ángel Charles, trei ani, și Romeo, 15 luni. Actorul mai are o fiică, Ireland, în vârstă de 24 de ani, dintr-o căsnicie anterioară, cu actriţa Kim Basinger, cu care a fost căsătorit în perioada 1993 - 2002.Foto: Hepta