Nunta de hârtie: când o sărbătorim şi ce simbolizează?

Nunta de hârtie se sărbătorește la un an de la căsătorie, iar tradiționalul cadou este un obiect confecționat din hârtie.

Nunta de hârtie: Hârtia ne amintește cât de fragil e începutul căsniciei

Nunta de hârtie: Hârtia reprezintă o pagină goală

Nunta de hârtie: Hârtia simbolizează adevărata uniune a vieților celor doi

Această tradiție are o istorie lungă, iar simbolismul hârtiei și primului an de căsătorie are multe teorii diferite.Hârtia este un material fragil și ieftin. Cadourile tradiționale aniversare pentru primii ani sunt modeste (hârtie pentru prima aniversare, bumbac pentru a doua aniversare) și devin din ce în ce mai luxoase (aur, diamante) pe măsură ce trece timpul. Acest lucru simbolizează începuturile modeste și progresul unei căsătorii. De asemenea, simbolizează fragilitatea primului an de mariaj, care devine din ce în ce mai puternic pe măsură ce trec anii. În primul an, relația dintre cei doi se poate destrăma mult mai ușor, iar în acest caz, hârtia poate reprezenta actele de divorț.Când te naști, viața ta este o pagină goală. Pe măsură ce trece timpul, umpli progresiv paginile cu noi experiențe, emoții și realizări. O aniversare este un nou început, iar nunta de hârtie simbolizează începutului unui nou an împreună. Prima aniversare a nunții este momentul perfect pentru a privi viitorul cuplului ca o pagină nouă și pentru a reflecta asupra a ceea ce vrei să scrii în ea. Această pagină este locul ideal pentru a vă scrie cele mai frumoase povești împreună, pentru că într-un mariaj nou, totul pare posibil.

Când sunt transformate în hârtie, fibrele de celuloză sunt strâns împletite și puternic legate.

În mod similar, căsătoria înseamnă împletirea vieților tinerilor căsătoriți și uniunea lor pentru a crea ceva puternic și frumos. Acesta este un sens popular al aniversării nunții de hârtie.

Nunta de hârtie: Cadouri pentru prima aniversare

Scrisori romantice între soți

Cadouri pentru casă, în special obiecte de decor

Felicitări amuzante

Caricaturi ale soților

Cărți

Invitații la teatru, film, concert

Rame cu fotografii

Albume foto personalizate

Vouchere cadou

O hartă cu locurile pe care vreți să le vizitați în doi

La prima aniversare a nunții, cadourile trebuie să fie procurate obligatoriu din hârtie. Soții își pot face numeroase suprize romantice sau amuzante, în funcție de profilul relației lor. Dăruirea reciprocă a unui cadou este un mod evident de a recunoaște această zi specială. Dacă va exista o petrecere restrânsă cu prieteni și rudele apropiate, atunci și invitații trebuie să ofere obiecte care au această tematică.Aniversările înseamnă ceva diferit pentru toată lumea. Întotdeauna e un moment bun pentru ca un cuplu să se așeze unul lângă celălalt și să-și amintească ziua nunții lor, precum și să facă un bilanț al anului care tocmai ce a trecut.