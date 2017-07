Clanul Kardashian are concurenţă: Un reality show cu pisici

Clanul Kardashian începe să aibă concurenţă puternică. „The Kattarshians“ vin tare din urmă în topul audienţelor.

Da, există o emisiune de televiziune intitulată chiar aşa, “Keeping Up With The Kattarshians”, după numele reality show-ului american. Este cel mai nou program TV din Islanda şi are un succes nebun. Cele patru protagoniste, pisicile Guðni, Stub, Bríet şi Ronja, trăiesc împreună într-o căsuţă care imită o locuinţă umană.

Cele patru starlete de televiziune au fost găsite pe străzile din capitala Reykjavik şi fiecare are o personalitate diferită - Guðni e foarte sociabilă şi pusă pe şoti, Stub este curajoasă şi e liderul grupului, Bríet e mereu optimistă şi bine dispusă, iar Ronja este o fire bătăioasă şi e cea mai simpatică membră a echipei, relatează site-ul cheezburger.com





În fiecare episod, animăluţele simpatice pot fi urmărite cum se joacă, dorm sau mănâncă, iar audienţele au crescut constant.





Emisiunea produsă de site-ul de ştiri Nútíminn în colaborare cu centrul de adăpost pentru pisici Kattavinafélagið îşi propune să-i determine pe islandezi să aibă mai mare grijă de pisici şi să le găsească stăpâni felinelor recuperate de pe străzi.