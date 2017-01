Cel mai sexy bucătar: Cum pune un turc sare pe carne - VIDEO

Un bucătar şi proprietar al unui restaurant din Turcia a cucerit internetul cu imaginile video în care pregăteşte carnea pentru friptură.

Nusret Gökçe deţine un restaurant în Turcia, numit Nusr-Et, şi avea deja un număr decent de urmăritori pe Instagram, unde şi-a construit o imagine atent cultivată. Dar ceea ce a făcut în filmuleţul cu care a dat lovitura pe internet l-a dus la alt nivel.



În imaginile care au devenit virale el presară cu mişcări senzuale condimente şi sare peste friptură, taie carnea cu tot gesturi foarte precise şi exersate şi realizează un show inedit din pregătirea unei fripturi. Felul în care face aceste lucruri simple constituie un act artistic neobişnuit, care a atras o mulţime de vizualizări şi aprecieri din toată lumea, iar mulţi îi imită mişcarea cu sarea în parodii video şi meme-uri.



Nu-i de mirare, aşadar, că în scurt timp Nusret s-a ales cu o poreclă. I se spune "Salt Bae", termen greu de tradus, format din cuvântul sare şi bae - un acronim din limbajul urban pentru "before anyone else" ("înainte de oricine altcineva").

În daneză, "bae" înseamnă "drăguţă" sau "dulceaţă", cu sensul de alint. Este un termen apărut în muzica rap la mijlocul anilor 2000 şi mai recent în versurile unei piese a lui Pharrell Williams.





Noul star din nişa "food porn" (termen care desemnează prezentarea spectaculoasă care transmite ideea perfecţiunii în publicitate, pe bloguri şi în emisiuni TV) a cucerit o mulţime de fani în toată lumea şi a devenit protagonistul primelor meme-uri din 2017.