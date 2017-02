Mic dejun cu avocado. Cele mai sănătoase şi rapide 20 de combinaţii care te pot inspira

Avocado a ajuns să fie un fruct foarte apreciat şi consumat în întreaga lume, datorită conţinutului bogat în nutrienţi. Inspiră-te şi prepară cele mai sănătoase şi rapide combinaţii!

Un mic dejun cu avocado oferă corpului toate categoriile de nutrienţi de care are nevoie, cu atât mai mult cu cât îl poţi asocia cu verdeţuri, carbohidraţi complecşi care vin în completarea grăsimilor sănătoase şi a proteinelor din acest fruct. Chiar dacă este mai greu să-l găseşti bine copt la noi, trebuie să ştii că dacă îţi ţii într-o pungă de hârtie alături de o banană, el se va coace rapid şi vei putea să-l foloseşti la o mulţime de reţete.Când îl alegi de la supermarket asigură-te că nu are puncte negre, iar după ce-i scoţi capătul de codiţă trebuie să vezi o culoare verde-gălbuie, nicidecum maronie. Este un truc bun ca să eviţi cumpărarea unui fruct cu pete maronii pe miez.Avocado este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, alături de alături fibre, proteine, vitaminele E, B6, C, K, magneziu, potasiu, acid folic şi luteină. Aceste grăsimi sănătoase şi celelalte substanţe nutritive din avocado nu numai că sunt utile atunci când ţi-ai propus să slăbeşti, dar sunt recunoscute şi pentru faptul că: protejează inima şi creierul de boli grave, scad colesterolul “rău”, inhibă dezvoltarea celulelor canceroase, reglează tensiunea arterială, protejează sănătatea dinţilor, scad nivelul trigliceridelor, protejează ficatul, protejează prostata, ajută la menţinerea unui nivel optim al glicemiei, hidratează tenul şi previn apariţia ridurilor.În combinaţie cu o sursă de carbohidraţi complecşi, verdeţuri şi proteine, un mic dejun cu avocado se transformă într-o masă extrem de nutritivă, furnizând corpului toate ingredientele necesare pentru buna funcţionare a organelor.Un toast cu avocado simplu sau combinat cu ou/somon afumat/rucola, un smoothie cu avocado, un hummus cu avocado, o salată cu avocado, sushi vegan cu avocado, tăiţeii cu legume şi avocado, pacheţelele de primăvară cu avocado sunt doar câteva dintre cele mai sănătoase şi rapide combinaţii pentru un mic dejun complet. Pe unele dintre ele le poţi chiar prepara de seara, astfel că dimineaţa vei avea un mic dejun sănătos şi echilibrat care te aşteaptă la frigider.Descoperă câteva dintre cele mai sănătoase şi rapide combinaţii pe care le poţi face pentru micul dejun! Te vei îndrăgosti de avocado şi de versatilitatea lui!