Cum se mănâncă sfecla roşie? Cele mai bune 35 de combinaţii care te pot inspira

Poate eşti obişnuită doar cu sfecla roşie murată, însă trebuie să ştii că există foarte multe alte preparate pe care le poţi încerca. Vezi cum se mănâncă sfecla roşie!

De ce să mănânci sfecla roşie?

Cum se mănâncă sfecla roşie: combinaţii reuşite

Poţi să faci un humus cu sfecla roşie, mixând în robotul de bucătărie boabe de năut cu sfecla coaptă, usturoi, zeamă de lămâie şi pasta de susan.

Poţi să faci o supă cremă de sfeclă roşie, morcovi, ceapă coapte şi mixate apoi în blender cu puţină apă sau smântână, asezonându-le după bunul plac.

O salată cu sfeclă roşie coaptă sau fiartă va fi o masă săţioasă şi nutritivă.

Sfecla crudă răzuită merge de minune cu morcov, ceapă roşie, pătrunjel verde, ulei, sare şi puţin oţet. Va fi o salată hrănitoare pe care o poţi consuma alături de orice mâncare gătită.

Brioşele sau prăjiturile cu ciocolată pot să conţină sfeclă fiartă, deoarece aceasta va înlocui zahărul rafinat, îndulcind discret preparatele. Astfel, obţii dulciuri potrivite pentru copii.

Poţi să amesteci sfecla cu năut, linte, ceapă, ciuperci, ouă şi puţină făină pentru a face chifteluţe plate pe care le poţi folosi pentru sandvişuri.

Batoanele energizante cu suc de sfeclă roşie, fulgi de ovăz, stafide, unt de arahide, fulgi de cocos, ulei de cocos vor avea o culoare apetisantă.

Cremele pentru torturi le poţi colora cu suc de sfeclă roşie în loc să foloseşti colorant alimentar. Nu vei simţi gustul, dar vei obţine o culoare frumoasă care va contrasta puternic cu un prăjitură care conţine cacao.

Poţi să foloseşti sfecla coaptă pentru a umple un aluat de foietaj alături de un amestec cu ciuperci, spanac şi brânză. Vei obţine un aperitiv aspectuos.

Poţi să faci ravioli de casă pe care să-i umpli cu sfeclă coaptă şi brânză de capră.

Dacă îţi place foarte mult sfecla roşie murată trebuie foloseşti această rădăcinoasă sănătoasă şi pentru a face alte reţete. De la supe cremă, sucuri detoxifiante, salate până la brişe, negrese şi pizza ... sunt atât de multe reţete în care poţi să incluzi sfecla roşie. De asemenea, sfecla roşie coaptă este un deliciu care se potriveşte de minune cu rucola, brânzeturile de capră sau cele cu mucegai, precum şi cu nucile coapte. Trebuie doar să fii deschisă şi să îi dai o şansă acestei legume care are foarte multe întrebuinţări. Cu atât mai mult cu cât este un ingredient uşor de găsit, este local şi nu este deloc costisitor!Este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi naturali la care putem să apelăm cu uşurinţă când nu avem la dispoziţie o mulţime de fructe şi legume de culori variate. De asemenea, trebuie să ştii că sfecla roşie reprezintă o sursă excelentă de vitamina B, vitamina A, betacaroten, folaţi, mangan, potasiu, fibre, vitamina C, magneziu, fier, cupru şi fosfor.Sfecla roşie este foarte bună pentru persoanele care au hipertensiune arterială. Potrivit celebrul Dr. Oz, sfecla este cea mai bună sursă de antioxidanţi şi nitraţi naturali, care au rolul de a îmbunătăţi circulaţia sanguină. Aceşti nitraţi care se regăsesc în mod natural în sfeclă stimulează eliberarea unei molecule (oxidul nitric) care produce efectul de lărgire a arterelor, astfel încât sângele circulă mai uşor şi scade tensiunea arterială.Sucurile presate la rece cu sfeclă roşie şi morcov au un puternic efect detoxifiant asupra ficatului şi curăţă organismul de toxine. Datorită betainei, sfecla roşie are un efect detoxifiant asupra ficatului, această substanţă prevenind acumularea grăsimilor în ficat.Sfecla roşie este cel mai bun remediu pentru constipaţie. Potrivit specialiştilor, o cană cu sfeclă rasă are 4 grame de fibre, iar acest lucru are un efect benefic pentru persoanele care suferă de constipaţie.Urmăreşte şi galeria de fotografii cu reţete care au la bază sfecla roşie pentru a descoperi singură mai multe combinaţii care te pot inspira să foloseşti sfecla în bucătăria ta!Foto: pinterest.com