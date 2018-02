Avocado: cum să-l alegi, să-l păstrezi și să-l mănânci corect

E foarte enervant când cumperi un avocado tare, aștepți să se coacă, dar brusc descoperi că începe să se strice. Descoperă cum să alegi un avocado bun și cum să-l păstrezi!

Un toast cu avocado sau guacamole, dar și un ou în avocado la cuptor au devenit câteva dintre preferințele tuturora când vine vorba despre micul dejun sau un brunch în zilele de weekend. Însă, este foarte important să știi câteva trucuri ca să alegi un avocado bun și cum să-l păstrezi mai mult timp.









Există două feluri de avocado

Soiul Haas avocado a început să fie ușor de găsit și la noi în țară. El are o dimensiune medie, are coaja maronie, fiind mult mai cremos. Este cel mai bun pentru guacamole sau un toast cu avocado. În schimb, celălalt soi de avocado Florida este mai mare, nu are o consistență atât de cremoasă și este mai potrivit pentru sandvișuri sau salate.









Cum să alegi un avocado bun?

Ceea ce trebuie să faci este să îndepărtezi codița, iar dacă în interior observi o culoare verde-gălbuie atunci fructul este copt. Nu cumpăra un avocado dacă observi că este maroniu după ce ai îndepărtat codița.









Cum să grăbeşti coacerea unui avocado?

Cea mai bună soluţie pentru a obţine un avocado copt şi moale este aceea de a-l pune într-o pungă de hârtie (sau ziar) alături de o banană sau un măr. Se sigilează bine punga şi se lasă 2-3 zile la temperatura camerei, după care te poţi bucura de savoarea şi textura untoasă a unui avocado copt.









Cum să păstrezi o jumătate de avocado?

Păstrează întotdeauna jumătatea cu sâmburele în ea, stropește cu puțină zeamă de lămâie și pune-o într-o caserolă ermetică alături de o jumătate de ceapă.Astfel vei preveni oxidarea fructului de avocado.









Cum să folosești un avocado?

Burger cu avocado, paste sau orez cu sos delicios din avocado, avocado la cuptor cu ou, omleta cu avocado, pacheţele de primăvară cu avocado, budincă de ciocolată din avocado, înghețata din avocado sau negresa la care înlocuiești untul cu avocado se numără printre întrebuințările mai neobișnuite ale acestui fruct. Pe lângă binecunoscutul toast cu avocado, ou în avocado sau guacamole, încearcă să fii inventivă și să folosești avocado în mai multe combinații.





Avocado este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, alături de alături fibre, proteine, vitaminele E, B6, C, K, magneziu, potasiu, acid folic şi luteină. Aceste grăsimi sănătoase şi celelalte substanţe nutritive din avocado nu numai că sunt utile atunci când ţi-ai propus să slăbeşti, dar sunt recunoscute şi pentru faptul că: protejează inima şi creierul de boli grave, scad colesterolul “rău”, inhibă dezvoltarea celulelor canceroase, reglează tensiunea arterială, protejează sănătatea dinţilor, scad nivelul trigliceridelor, protejează ficatul, protejează prostata, ajută la menţinerea unui nivel optim al glicemiei, hidratează tenul şi previn apariţia ridurilor.