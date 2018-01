Shape Brow - gel de sprâncene cu extrase naturale

Shape Brow este un gel semi permanent perfect pentru persoanele care nu doresc un tatuaj cosmetic, dar vor sprancene frumos conturate pe termen lung. ShapeBrow va scuteste de timpul pierdut zilnic pentru stilizarea sprancenelor. Disponibil in trei nuanțe de culori (pentru culoarea blond, saten si brunet), Shape Brow este perfect pentru conturarea sprâncenelor în nuanța dorită si rezista pana la 5 zile. Este ușor de folosit, gelul putand fi aplicat și acasă, în fața oglinzii, și lăsat să lucreze între 30 de minute și 2 ore, în funcție de intensitatea dorită. Produsul se îndepărtează ușor, acestea fiind peel off, fără să afecteze firul de păr.Mod de utilizare:1.După aranjarea sprâncenelor, aplicați o cantitate uniforma cu un strat de 2-3mm, pe toata forma dorită a sprancenei. In cazul in care este necesara corectarea formei, puteti folosi un betisor de urechi in maxim 5 minute de la aplicare.2.Lăsați-l să se usuce timp de 30-40 minute sau 2ore pentru o colorare mai puternică. Aplicați înainte de a merge la culcare noaptea și înlăturați-l în dimineața următoare.3. După uscarea completă, îndepărtați încet din interiorul sprancenei catre exterior. (Nu scoateti gelul forțat, deoarece poate scoate fire de sprâncenele.)4. Nu utilizați nici un produs de curățare (care contine alcool) si evitati stergerea insistenta a sprâncenelor în urmatoarele 24 de ore, pentru un rezultat mai bun.Se opreste utilizarea produsului in cazul aparitiei oricarei reactii alergice. Shape Brow este un produs 100% natural și este soluția optimă pentru femeile care s-au săturat să își creioneze sprâncenele zilnic, dar nu doresc tatuaj cosmetic permanent. Pret redus - 59,99 lei. Produsul poate fi achizitionat de pe site-ul: http://shapebrow.ro/