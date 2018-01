Anda Adam, prima concurenta eliminata din Echipa Faimosilor, de la “Exatlon”

Istoviti, dupa ce au luptat pana la ultima picatura de energie contra echipei Exatlon Mexic, membrii celor doua tabere de la Exatlon Romania au pasit in studioul amenajat din Republica Dominicana pentru a afla cine este concurentul din Echipa Famosilor care paraseste competitia.

Anda Adam, Andrei Stoica si Ion Oncescu erau cele trei vedete propuse spre eliminare de catre coechipierii lor. Inainte de mult asteptatul verdict, Cosmin Cernat, prezentator al emisiunii, le-a transmis concurentilor un mesaj emotionant.





“Milioane de romani v-au admirat curajul, forta, daruirea, ambitia si faptul ca v-ati unit si ati reprezentat cu cinste Romania. In numele lor va felicit pentru ceea ce ati facut in meciul cu Mexic si ma inclin in fata voastra. Este o seara care va fi dicila pentru Faimosi, unul dintre cei trei nominalizati va pleca acasa”, le-a spus Cosmin Cernat concurentilor celor doua echipe. Apoi, a rostit ca un trasnet numele primului eliminate din Echipa Faimosilor: Anda Adam.

Artista a marturisit ca si-a dorit eliminarea si le-a multumit fanilor pentru ca au ajutat-o in acest sens. Artista a marturisit ca starea ei fizica nu i-ar mai fi permis sa continue competitia, si ca, la revenirea in tara, va fi supusa unei interventii chirurgicale. Pe tot parcursul minutelor care pareau ca se scurg cu incetinitorul Diana Belbita nu si-a putut stapani lacrimile si a tinut-o strans de mana pe Anda Adam.





“Atunci cand m-am accidentat am stiut ca nu voi mai putea participa, dar am sperat ca totusi nu este ceva grav si imi pot reveni daca am parte de rapaus.Am mai fost operata la piciorul stang si mama mea, care cu siguranta ne priveste acum, inainte sa plec la Exatlon, mi-a spus sa am grija cu piciorul la care sunt operata. In momentul in care m-am accidentat, nu m-am gandit decat la vorbele mamei mele. Atunci am stiut ca gata, asta a fost pentru mine Exatlon! Stiu ca toti cei care ma iubesc si ne privesc acum au inteles ca pentru mine este foarte greu, ca m-am accidentat destul de grav si ca nu m-ar fi ajutat daca m-ar fi votat sa raman in competitie. Trebuie sa plec de urgenta in tara pentru a ma opera la picior. Va multumesc ca nu m-ati votat si ca ei pot ramane in continuare sa faca ceea ce eu nu as mai fi putut!”, a spus Anda Adam, cu ochii in lacrimi.





Un ultim ecou al strigatului de lupta s-a auzit in indepartata Republica Dominicana, inainte ca Anda Adam sa isi ia ramas bun de la colegi pentru a se imbarca in aeronava care o va aduce in tara. De-a lungul competitiei Exatlon, Anda Adam a dovedit ca etse o adevarata luptatoare, aducand puncte importante echipei si sustinandu-si coechipierii in momentul dificil al concursului si nu numai.