7 gustări ideale pentru dieta ketogenică

Dieta ketogenică, care include grăsimi, dar conține o cantitate redusă de carbohidrați, este aleasă de numeroase persoane pentru a-și recontura silueta. Descoperă gustări cu multe vitamine și proteine care respectă acest regim.

Premiza acestei diete este că dacă vei consuma alimente bogate în grăsimi în absența carbohidraților corpul va arde mai repede grăsimile. Dieta ketogenică se aseamănă cu regimurile care promovează un consum redus de carbohidrați, dar este mult mai restrictivă, limitând carbohidrații la numai 20g zilnic sau chiar mai puțin.

De-a lungul timpului dieta ketogenică a favorizat un meniu bogat în grăsimi animale, ceea ce ar putea fi riscant din punct de vedere al conținutului ridicat de grăsimi saturate. În momentul în care pregătești gustări compatibile cu această dietă trebuie să combini grăsimi sănătoase cu opțiuni cu un conținut scăzut de carbohidrați. Toată lumea preferă gustările simple, ușor de transportat, dar trebuie să încerci să mănânci sănătos, nu doar rapid.



Iată principalele gustări care au multe proteine și foarte puțini carbohidrați:



1. Salată de avocado și ouă

Taie felii un avocado copt, apoi fă-l piure cu furculița și amestecă-l cu maioneză preparată cu ulei de rapiță. Servește pe felii crocante de salată verde sau cu biscuiți din făină de in. „Această gustare este ideală pentru că, deși are grăsimi sunt numai cele sănătoase, iar conținutul de carbohidrați este foarte mic. Dacă alegi și biscuiți din făină de in vei obține o doză suplimentară de fibre fără carbohidrați”, potrivit dr. Bethany Doerfler, nutriționist din secția de gastroenterologie a spitalului din Chicago.



2. Bile crocante

Curmalele, făina de migdale, nucile mărunțite și chips-urile de ciocolată sunt ingredientele pentru această gustare simplu de făcut. Lasă curmalele la înmuiat timp de 10 minute, în apă călduță. Păstrează lichidul, apoi pune curmalele, făina de migdale și fulgii de ciocolată într-un blender. Adaugă treptat și o parte din lichid pănă obții consistența unui aluat mai moale. Tapetează o tavă cu hârtie de copt, formează bile din aluatul obținut, presară nuci mărunțite pe ele, apoi lasă-le la cuptor timp de 5-10 minute, la foc mic. Proteinele din nuci și migdale vor echilibra zaharurile din curmale și vei obține un gust deosebit.



3.

Poți combina legume cu un conținut redus de carbohidrați cum sunt spanacul sau sparanghelul cu ouă și vei obține o omletă cu o savoare deosebită și un plus de vitamine și minerale.



4. Salată verde cu ton marinat, brânză și nuci

Iată o salată pe care o poți prepara în numai câteva minute fără să-ți încalci dieta. Ia 7-8 frunze de salată verde, adaugă vinegretă clasică, jumătăți de nuci, parmezan ras sau brânză Cheddar și ton în ulei. Vei obține o gustare consistentă cu multe proteine și grăsimi sănătoase, iar plusul de fibre îți va regla și digestia.



5. Avocado cu pâine din făină integrală

Unul dintre avantajele dietei ketogenice este faptul că îți permite să consumi avocado în foarte multe feluri. „Te învață să recunoști și să preferi gustul grăsimilor mononesaturate”, spune dr. Brittany Bearden, nutriționist din Dallas. Combină feliile de avocado cu pâine crocantă din făină integrală și vei obține vitamine, minerale și fibre. Vei avea multă energie și nu vei simți nevoia să iei o nouă gustare timp de câteva ore.



6.

Sare, piper, brânză dietetică și avocado: iată opțiunea perfectă pentru diminețile aglomerate când nu ai timp să pregătești masa. Vei obține un mic dejun cu o savoare cremoasă și conținutul ridicat de proteine va neutraliza poftele alimentare tot restul zilei. De asemenea, acest mix de ingrediente reface necesarul de electroliți ai organismului după un antrenament intens, așa că nu ezita să-l consumi și după ce ai terminat exercițiile fizice.



7. Fructe cu unt de arahide sau migdale

Fructele simple nu sunt foarte sățioase, așa că este mai bine să le combini cu o sursă de proteine și grăsimi sănătoase cum este untul de arahide. Fibrele din fructe vor controla apetitul, iar grăsimile și proteinele din untul de arahide te vor face să eviți mai ușor alimentele hipercalorice. Variază gustul folosind și unt de migdale sau de nuci caju. Dacă ai alergie la nuci nu uita de untul de semințe de floarea soarelui.