Rețete de apă detox pentru această vară

Este posibil să pui din când în când zeamă de lămâie în apa ta. Dar știai că adăugarea unei varietăți de ierburi proaspete și fructe în apă te poate ajuta să îți cureți organismul în timp ce elimini toxinele? Apa infuzată nu este doar frumoasă la vedere, ci miroase bine și are un gust mai bun. Aroma de mentă proaspătă sau de citrice este răcoritoare și îți dă o stare de zen, ca atunci când pleci de la un spa de 5 stele. Înlocuirea băuturilor cu multe calorii cu apa detox poate ajuta la reducerea balonării, la digestie și la eliminarea deșeurilor. Apele detox te ajută, de asemenea, să bei cantitatea recomandată de apă și să reduci apetitul prin inducerea unui sentiment de sațietate.Mai jos, poți găsi câteva exemple de apă detox pe care le poți face și tu cu ușurință. De la turmericul antiinflamator la busuiocul combinat cu căpșune, există o combinație diferită pe care o poți încerca în fiecare zi a săptămânii. Mai jos, poți vedea care sunt beneficiile naturale ale combinațiilor de apă detox!Turmericul este un aliment perfect atunci când vine vorba de afecțiuni inflamatorii, deoarece stimulează sistemul imunitar. Ananasul conține o enzimă numită bromelaină, excelentă în reducerea inflamației care provoacă dureri în organism. Împreună, aceste ingrediente creează un elixir care stimulează imunitatea și reduce durerile. Asigură-te că adaugi un vârf de piper negru pentru a crește proprietățile turmericului.500 mililitri de apă1/3 cană de ananas1 lingură de turmeric curățat și feliat subțire1 vârf de cuțit de piper negruSe pun ananasul și turmericul în apă la infuzat pentru cel puțin o oră, la frigider, pentru a permite ingredientelor să se descompună și să lase în apă vitamine și minerale. Se strecoară apa și poate fi băută de-a lungul zilei.Puține combinații sunt la fel de răcoritoare ca pepenele cu castraveți. Pepenele roșu are un conținut bogat de licopen, un puternic antioxidant care ajută la reducerea leziunilor oxidative din celule. Această combinație are o aromă dulce și răcoroasă, care este perfectă pentru zilele fierbinți de vară.500 mililitri de apă3 felii de castravete1/4 cană de pepene roșuSe lasă castravetele și pepenele la infuzat în apă. Se pune carafa cu apă la frigider și se lasă o oră, după care se strecoară apa și poate fi băută.Zmeura oferă o doză de antioxidanți și fibre, în timp ce lime-ul este bogat în vitamina C. Aroma acestei ape detox este dulce-acrișoară.Ingrediente500 mililitri de apă5 zmeure2 felii de limeAceastă apă detox se prepară la fel de ușor precum celelalte. Va fi nevoie să lași iar la infuzat fructele în apă la frigider, pentru o perioadă de cel puțin o oră, după care poți consuma apa.Ghimbirul este o bază perfectă pentru apa detox, deoarece îmbunătățește digestia și dă o aromă ușor picantă pentru a echilibra gustul lămâii. Împreună, aceste ingrediente ajută la alcalinizarea corpului și la curățarea sistemului limfatic.500 mililitri de apă1 bucată de ghimbir2 felii de lămâieGhimbirul se curăță și se adaugă în apă alături de feliile de lămâie. Se lasă apa la frigider pentru o oră, se strecoară și poate fi băută.Această combinație sofisticată adaugă o doză de vitamina C, iar rozmarinul ajută la îmbunătățirea circulației sângelui, reducând în același timp radicalii liberi.500 mililitri de apă1 felie subțire de grapefruit1-2 crenguțe de rozmarinSe adaugă toate ingredientele într-o carafă și se lasă la infuzat pentru cel puțin o oră, la frigider, pentru a permite ingredientelor să elibereze vitaminele și mineralele în apă. Acest proces ajută ingredientele să dea și o altă aromă apei. Se îndepărtează crenguțele de rozmarin și felia de grapefruit și se poate bea compoziția de-a lungul zilei.Această combinație este, probabil, cea mai aromată, grație aromei căpșunelor dulci și a busuiocului. Busuiocul are proprietăți medicinale și este excelent pentru combaterea tusei și a problemelor legate de mucus. Căpșunele sunt bogate în antioxidanți, ajutând organismul să lupte împotriva radicalilor liberi.500 mililitri de apă3 căpșune feliate2-3 frunze de busuiocLa fel ca celelalte ape detox, se lasă ingredientele împreună la infuzat, la frigider, pentru o oră, după care se strecoară apa și poate fi băută.