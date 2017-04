Cele mai utile sfaturi ca să nu te simţi rău de Paşte

Cum să ai o digestie bună şi să nu îţi fie rău după mesele copioase? Descoperă câteva sfaturi care te ajută să nu ai probleme de sărbători şi să te bucuri alături de cei dragi!

Bea ceaiuri din plante medicinale

Bea multă apă plată

Combină carnea cu salate

Nu exagera cu consumul de ouă

Friptura de miel/porc cu garnitură de legume

Plimbările lungi

Mănâncă alimentele grele în prima parte a zilei

Bea ceai verde după o masă copioasă

Mesele copioase de Paşte pot să îţi cauzeze anumite probleme, cu atât mai mult cu cât poate te vei odihni mai mult şi nu vei avea o activitate intensă cu care eşti obişnuită. Ca să te simţi bine de Paşte şi să eviţi anumite probleme, iată câteva sfaturi pe care este bine să le urmezi:În loc de cafeaua de dimineaţă poţi să consumi un ceai din plante medicinale (mentă, muşeţel, sunătoare) neîndulcit sau cu foarte puţină miere de albine naturală. Seara, după ce ai luat o cină uşoară este recomandat să consumi un ceai cald de muşeţel, fenicul sau chimen care ajută la digestie şi previn balonarea.Chimenul este util persoanelor care suferă de balonări excesive şi digestie îngreunată. Este plăcut la gust, şi, recent, s-a dovedit că, în afară efectului antispastic, care combate „gazele” are un efect de stimulare a enzimelor pancreatice, care ajută la asimilarea alimentelor indigeste.Nu uita de apa plată pe care trebuie să o consumi în cantităţi mari pe parcursul zilei. Îţi poţi începe dimineaţa cu 1-2 pahare cu apă plată la temperatura camerei sau consumând apă călduţă cu zeamă de lămâie. De asemenea, este recomandată reducerea consumului de băuturi acidulate sau alcoolice şi înlocuirea lor cu multă apă. Acest mic truc va proteja dantura, asigurând producerea unui flux constant de salivă cu rol protector împotriva cariilor şi va îmbunătăţi considerabil digestia.Această combinaţie va avea un efect benefic atât asupra digestiei cât şi asupra danturii. Spre deosebire de sărbătorile de iarnă, când friptura era asortată cu murături, care prin acizii continuţi demineralizează dinţii, sărbătorile de primăvară prezintă avantajul de a veni cu o abundenţă de salate şi verdeţuri proaspete din piaţă, cu efect benefic nu doar asupra dinţilor, ci asupra întregului organism.“Atât ceapa verde, cât şi usturoiul proaspăt, specifice acestei perioade, au efect antimicrobian, protejându-ne dinţii şi gingiile, chiar dacă vin cu dezavantajul mirosului mai puţin plăcut. În plus, consumul de fructe şi legume crocante, cum ar fi morcovi, mere şi ţelină va stimula producţia de salivă.Acest lucru este benefic pentru dantură, deoarece saliva ajută la protejarea dinţilor de bacterii prin îndepărtarea resturilor de alimente care ar putea rămâne blocate printre dinţi”, explică dr. Mihaela Dan, specialist ortodont în cadrul Clinicii Orto-Implant Expert.Deoarece sunt alimente care se digeră greu, nu este recomandat să consumi multe ouă. Şi ca să te asiguri că uşurezi digestia trebuie să le combini cu salate de verdeţuri şi hrean. Încearcă să eviţi pâinea în această combinaţie!Friptura de miel sau porc trebuie să fie consumată cu o garnitură de legume: broccoli, fasole verde sau amestec mexican şi o salată de crudităţi. Încearcă să eviţi asocierea ei cu orez, cartofi, pâine sau paste.Dacă ţi-ai propus să te odihneşti mai mult în aceste zile de sărbătoare, nu înseamnă că trebuie să reduci la minimum activitatea fizică. Plimbările lungi prin parc pot să te ajute să te revigorezi puţin după ce ai mâncat mai mult şi sunt benefice pentru digestie. Este important ca după o masă copioasă de prânz sau de seară să nu omiţi din schemă o plimbare pe jos sau cu bicicleta.Micul dejun şi masa de prânz este de preferat să fie mai consistente decât cina, pentru că astfel corpul va avea timpul necesar pentru a digera alimentelor, împiedicându-se astfel depunerea grăsimilor. Prin urmare, este mai bine să-ţi satisfaci poftele culinare în prima parte a zilei şi să renunţi la alimente grase şi prăjituri în timpul serii. Astfel, vei putea să mănânci ceea ce doreşti, însă fără a te îngrijora de kilogramele în plus.Acesta are rolul de a arde grăsimile mai uşor şi de a stimula digestia. Ceaiul verde neîndulcit se consumă imediat după o masă la care ai mâncat mai mult decât de obicei, deoarece te ajută să ai o digestie mai bună. De asemenea, ceaiul de mentă sau cel de muşeţel pot să te ajute să scapi de senzaţia de balonare care apare după ce ai mâncat mai mult, fiind indicate şi acestea după o masă îmbelşugată.