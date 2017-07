Beneficii ale laptelui de migdale pe care nu le știai

Persoanele care caută un substitut al laptelui probabil că aleg varianta laptelui de migdale. Indiferent dacă ești vegan, intolerant la lactoză sau doar nu îți place gustul laptelui în general, laptele de migdale este o alternativă perfectă. Iată ce beneficii aduce acest aliment organismului!

De ce beneficii ale laptelui de migdale te poți bucura?O cană cu lapte de migdale conține doar 60 de calorii, spre deosebire de laptele de vacă (146 de calorii). De aceea, reprezintă un înlocuitor excelent care te ajută să pierzi kilogramele nedorite sau să îți menții greutatea actuală.Laptele de migdale nu conține colesterol sau grăsimi saturate. Are, de asemenea, un conținut scăzut de sodiu și ridicat de grăsimi sănătoase, cum ar fi acizii grași omega, care ajută la prevenirea hipertensiunii arteriale și a bolilor de inimă.Cu toate că nu oferă o cantitate egală de calciu cu cea din laptele de vacă, laptele de migdale oferă 30% din cantitatea zilnică recomandată, precum și 25% din cantitatea recomandată de vitamina D, reducând riscul apariției artritei și osteoporozei. În plus, contribuie și la întărirea sistemului imunitar. Nutrienții aceștia regăsiți în laptele de migdale colaborează pentru a asigura o formare sănătoasă a oaselor și a dinților.Laptele de migdale conține 50% din cantitatea zilnică recomandată de vitamina E, care conține proprietăți antioxidante esențiale pentru sănătatea pielii, cum ar fi protejarea împotriva daunelor provocate de soare.Laptele de migdale (fără aditivi) are un conținut scăzut de carbohidrați, ceea ce înseamnă că nu crește semnificativ nivelul zahărului din sânge, reducând astfel și riscul apariției diabetului. Datorită indicelui său glicemic scăzut, corpul tău va folosi carbohidrații ca energie, așa că zaharurile nu sunt stocate ca grăsimi.Laptele de migdale conține aproximativ un gram de fibre pe porție, lucru foarte important pentru o digestie sănătoasă.Intoleranța la lactoză afectează un număr mare al populației, ceea ce înseamnă că aceste persoane au dificultăți când vine vorba de digerarea zahărului din laptele de vacă. Varianta laptelui de migdale reprezintă un înlocuitor perfect fără lactoză.Laptele de migdale nu are un gust asemănător cu cel al laptelui de vacă, fiind perfect pentru persoanele care nu suportă acel gust. Are aroma sa unică, pe care mulți o descriu ca fiind ușoară. În plus, îl poți folosi în diferite rețete, având aceeași consistență ca laptele de vacă.