Ai realizat vreodată că petreci mai mult timp decât ar trebui pe rețelele sociale uitându-te la conturile anumitor persoane?

Care este motivul pentru care invidia nu-ți face bine

Vezi poza unei persoane și, înainte de a-ți da seama, ai petrecut deja câteva ore urmărind acea persoană și încercând să îi înțelegi viața. Arată bine, are un partener perfect și poze în niște locații exotice, unde ți-ai dori și tu să fii. Însă știai că invidia te omoară?Ceea ce a început ca o vizionare de poze se transformă într-o perioadă de timp în care orgoliul tău atinge o cotă minimă și începi să îți dai seama că viața ta mai puțin perfectă nici măcar nu se compară cu a altora. Cum ai ajuns în acest punct? Nu aveai o zi bună? O voce în capul tău îți spune că acei oameni postează doar aspectele bune ale vieții lor și le lasă nediscutate pe cele jenante sau zilele proaste. Dar o altă voce îți spune că nu vei putea fi niciodată la fel ca persoana la care te uiți.Cunoaștem invidia ca fiind unul dintre cele 7 păcate, dar ce este cu adevărat? Invidia în sine este o emoție care ne face să urâm o persoană, indiferent dacă o cunoaștem sau nu. Invidia are de-a face cu un sentiment de nemulțumire legat de fericirea altcuiva. Fie că este vorba de un succes profesional sau de unul personal, atunci când vezi realizările unei persoane, începi imediat să le compari cu ale tale.Interesant de știut este faptul că invidia ne-a ajutat să evoluăm ca specie. Este vorba despre competiția și comparația socială, care ne obligă să ne autoevaluăm. Într-un scenariu sănătos, am vedea succesul cuiva și am găsi motivația necesară pentru a-l obține și noi. Dar când vine vorba de invidie, ne dorim ceea ce are persoana respectivă atât de mult, încât ne simțim nefericiți și chiar supărați.Câteodată simțim că avem dreptul să fim invidioși sau supărați, iar alteori nu ne putem justifica sentimentele. Însă atunci când permiți acestui sentiment să pătrundă în toate gândurile și emoțiile pe care le ai față de persoana respectivă, pierzi din vedere propria realitate. Atunci când te poți concentra doar asupra lucrurilor pe care le fac unii oameni, nu îți dai seama că și lucrurile pe care le faci tu sunt bune, doar că altfel. Iar invidia te omoară, îngrădindu-ți dezvoltarea. Dacă îți pierzi viața comparându-te cu ceilalți, nu vei mai avea timp de motivație, pentru că vei fi consumat de această negativitate.