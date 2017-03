15 alimente pe care le poţi consuma în ce cantitate vrei fără să te îngraşi

Chiar dacă eşti foarte preocupată de silueta ta, există totuşi câteva alimente pe care le poţi mânca fără restricţii în ceea ce priveşte cantitatea.

Popcorn

Ţelină

Vinetele

Portocale, grapefruit şi mandarine

Pepene galben şi pepene roşu

Alge

Dovlecel

Castravete

Sfecla

Ouă

Ananas

Mere şi prune

Salată

Fructe de pădure: coacăze, afine, căpşuni



Varză, broccoli, conopidă

Sunt bogate în fibre şi în acelaşi timp cu un conţinut caloric scăzut, şi ţin de foame fără să câştigi în greutate. Bright Side ne prezintă o listă de astfel de alimente pe care le putem consuma fără limită, dar cu toate acestea trebuie să te asiguri că dieta ta este una echilibrată:Dacă faci floricele de porumb fără unt, ulei şi zahăr, doar cu puţină sare, poţi mânca fără frică. Aproximativ o cană de popcorn are doar 31 kcal.Tulpina de ţelină este 95 % apă. Ea te ajută să pierzi kilogramele în plus şi ajută la detoxifierea organismului datorită efectului ei diuretic.O porţie de vinete la grătar sau la cuptor fără ulei are doar 24 kcal, astfel te poţi bucura de această legumă cu puţină sare fără nicio restricţie.O cantitate mare de fructe nu este recomandată în cazul în care vrei să slăbeşti, dar citricele sunt o excepţie aici. Acestea sunt bogate în fibre, flavonoide şi vitamina C. Acestea dau senzaţie de saţietate, ajută digestia, ficatul şi pielea.Cu 60-70 kcal pe felie, ai posibilitatea să le mănânci zi de zi. Aceste fructe te ajută să elimini excesul de lichid din corpul tău şi îţi dau senzaţie de saţietate.Algele, cum ar fi laminaria, sunt cea mai bună sursă de iod. Ele ajută ca glanda tiroidă să funcţioneze normal, ţinând hormonii la nivelul optim şi te împiedică să iei în greutate.O porţie de dovlecei are aproximativ 42 de kcal. Normalizează raţia de apă sarată, îmbunătăţeşte funcţia intestinală şi poate fi de asemenea utilizat pentru a reduce producţia de energie.Castravetele este o legumă indispensabilă pentru toţi cei care vor să slăbească. Ea ajuta în lupta contra kilogramelor în plus şi te ajută să slăbeşti fără să îţi facă rău.Sfecla este o sursă de nutrienţi, cum ar fi manganul. Ajută la arderea grăsimilor, întăreşte muşchii şi reglează nivelul zahărului în sânge. O porţie medie are doar 40 kcal.Ai posibilitatea de a le mânca în orice moment al zilei, chiar şi pe timp de noapte, fără teama de a câştiga în greutate. Desigur, ouăle fierte sunt mai bune decât cele prăjite.Acest fruct delicios este cel mai bun prieten al persoanelor care ţin dietă. Bromelaina pe care o conţine ananasul ajută la digerarea proteinelor.Un măr are numai 50 kcal şi te face să te simţi sătul, dar reglează şi digestia. Prunele sunt bogate în vitamina C şi potasiu, care menţin inima şi vasele de sânge sănătoase.Salata este o sursă bogată de acid folic şi o poţi mânca în cantităţi mari. O frunză de salată are doar 3 kcal.Coacăzele şi afinele sunt bogate în vitamina C, au proprietăţi diuretice şi ajută la eliminarea excesului de apă din organism. Căpşunile sunt foarte nutritive şi ajută atât digestia, cât şi sistemul cardiovascular.Aceste legume sunt aliaţi de nădejde în lupta împotriva kilogramelor în plus. O porţie de varză tocată are doar 7 kcal. Nu trebuie, desigur, să mănânci numai varză sau conopidă, dar le poţi include în meniu de câteva ori pe săptămână.Dacă vrei să te menţii suplă, trebuie să iei cina cu 3-4 ore înainte de culcare!