Cum să faci o cafea excelentă acasă? Secretele unei băuturi perfecte

Ce poate să fie mai enervant dimineaţa decât o cafea proastă? Descoperă câteva secrete care te ajută să faci o cafea excelentă acasă şi să începi ziua plină de energie!

De câte ori nu ţi s-a întâmplat să-ţi strici dimineaţa cu o cafea proastă, slabă şi fără nicio aromă. O cafea excelentă îţi face dimineaţa mai frumoasă, în special atunci când te numeri printre marii iubitori ai acestei băuturi. Dacă este consumată în cantităţi moderate, cafeaua are numai efecte benefic asupra întregului organism.Atunci când cafeaua este consumată în cantităţi exagerate poate să aibă multe efecte adverse printre care se numără: accelerează ritmul cardiac, cauzează insomnie, stări de nervozitate, agitaţie, iar în plus are un efect nociv asupra sistemului limfatic.Prin urmare, fă-ţi o cafea excelentă dimineaţa, pe care să o savurezi cu plăcere şi să te bucuri de efectele sale energizante.Ca să te asiguri că îţi iese mereu o cafea excelentă acasă, descoperă câteva secrete împărtăşite de Bright Side 1.Amestecă o jumătate de linguriţă de zahăr cu cafea măcinată, lasă-le puţin pe foc mic şi abia apoi toarnă apă peste ele.Zahărul caramelizat va conferi cafelei o aromă şi un gust unic.2. Adaugă o linguriţă cu apă rece în cafeaua fiartă dacă vrei ca zaţul să se aşeze foarte repede pe fundul ibricului. Astfel te vei putea bucura de o cafea excelentă fără zaţ.3. În zilele călduroase când ai poftă de o cafea cu gheaţă există un alt truc ca să înlocuieşti cuburile, care vor dilua cafeaua ta, afectându-i astfel aroma. Este mult mai bine dacă prepari din timp o cafea tare, iar după ce se răceşte o torni în formele pentru gheaţă şi o laşi la congelator. Astfel vei avea mereu cuburi de cafea congelată peste care să torni lapte, bucurându-te de un ice latte delicios.