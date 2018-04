Secvenţe tulburătoare din viaţa haotică a lui Avicii: DJ-ul nu-şi mai putea ţine ochii deschişi din cauza oboselii

DJ Avicii era atât de epuizat de regimul de lucru foarte solicitant, încât nu reuşea să-şi mai ţină ochii deschişi.

Un clip care conţine secvenţe din documentarul realizat cu câteva luni înainte de moartea lui DJ Avicii îl arată pe talentatul artist epuizat de oboseală şi făcând eforturi să-şi ţină ochii deschişi. Filmul "Avicii: True Stories" îl arată pe tânărul suedez cu şase luni înainte de a muri, urmărind viaţa acestuia şi momentul îl care el îşi anunţă echipa de management şi asociaţii de afaceri că vrea să se retragă înainte de a face publică decizia sa, relatează Daily Mail.



În secvenţele prezentate, artistul încearcă să-şi ţină ochii deschişi în timp ce asociatul său îl întreabă dacă poate da un interviu telefonic de 30 de minute pentru un post de radio pentru a-i asigura pe fani că se va întoarce "în circuit". DJ-ul face o pauză lungă, cu ochii închişi, înainte de a răspunde: "Da, sigur."

În documentarul "Avicii: True Stories/"Avicii: Poveşti adevărate", tânărul muzician mărturisea că va muri dacă nu pune capăt activităţii sale muzicale. Potrivit ziarului suedez Expressen, Avicii spune în documentarul menţionat: "Mă cuprinde panica, pe bune, n-o să reuşesc, n-o să meargă."



Filmul lansat în octombrie anul trecut, disponibil din această lună şi pe platforma Netflix, a foast realizat de producătorul de documentare Levan Tsikurishvili, bun prieten cu Avicii, şi surprinde ascensiunea acestuia spre celebritatea internaţională.



Potrivit revistei GQ, suedezul ajunsese să câştige 250.000 de dolari pe noapte pentru a susţine spectacole cu casa închisă, iar conform Forbes, el era cel mai bine plătit DJ din lume.

Artistul care s-a confruntat cu probleme de sănătate din cauza dependenţei de droguri şi de alcool, a mai spus că va muri dacă nu se va opri din activitate. "Când am decis să mă opresc, mă aşteptam la ceva complet diferit. , a mărturisit el.



Într-un interviu publicat în 2013 de GQ, muzicianul dezvăluia că trăia cu mâncare fast-food, băuturi energizante şi ţigări, fiind mereu pe drumuri şi foarte ocupat cu show-urile şi cu obligaţiile contractuale, un stil de viaţă toxic care i-a distrus sănătatea: "Călătoreşti în toată lumea, trăieşti ca într-o servietă, ajungi în locul ăsta, ai alcool la discreţie, e cam aiurea dacă nu bei", a spus el. "Eram foarte nervos. Devenise un obicei, fiindcă ajungi să capeţi repede încredere când bei alcool şi apoi devii dependent de el", a mai spus Avicii despre dependenţa sa.



Artistul a mai dezvăluit atunci că obişuia să bea un Bloody Mary ca să se simtă în formă când ajungea la aeroport, iar în timpul zborului consuma vin: "Acum cred că beau mai mult alcool. Dar am un ritm al meu. Nu beau niciodată două zile la rând."



Reporterul a documentat pentru scurt timp stilul de viaţă al DJ-ului a relatat că acesta avea un program haotic care îl forţa să trăiască cu băutură, ţigări, Red Bull şi junk food.



În 2016, Avicii a anunţat că va renunţa la show-uri, iar în luna august a aceluiaşi an l-a susţinut pe ultimul, în Ibiza. Starul suedez şi-a anunţat planurile de retragere din activitatea concertistică prin intermediul unei scrisori emoţionante, pe care a publicat-o pe site-ul său în luna aprilie 2016. Ulterior, el a explicat revistei Billboard faptul că a luat această decizie din cauza stării sale de sănătate.