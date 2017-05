Chris Cornell, solistul trupei Soundgarden, s-a sinucis prin spânzurare

Potrivit raportului preliminar de autopsie, moartea lui Cornell a fost catalogată drept sinucidere prin spânzurare, au informat medicii legiști din Detroit, citați de mass-media americane. Însă, un raport complet nu a fost încă realizat.

Chris Cornel, solistul Soundgarden şi Audioslave, 52 de ani, a fost găsit mort miercuri noapte în baia camerei sale de hotel din Detroit după ce susţinuse un concert cu formaţia sa. Ultima melodie pe care el a cântat-o a fost "In my time of dying", cu câteva ore înainte de decesul său.

Potrivit reprezentantului acestuia, Brian Bumbery, soţia şi copiii săi sunt în stare de şoc.

Chris Cornell a fost unul dintre cei mai îndrăgiţi solişti rock din istorie, fiind votat de cititorii revistei Guitar drept ”cel mai bun cântăreţ rock”, iar Heavy Metal's All-Time Top 100 Vocalists l-a situat pe locul 4 în top. Revista Rolling Stone l-a clasat pe locul 9 în topul Celor mai buni solişti din toate timpurile.