Peek & Cloppenburg – un nou design al magazinului din Băneasa Shopping City

Segmentul de high fashion îmbrățișează o nouă experiență de shopping în București prin redeschiderea de joi, 19 septembrie, a magazinului Peek & Cloppenburg din Băneasa. Pregătește-te pentru o experiență completă de modă, în care, la fiecare pas, vei primi o prezentare a semnăturii vestimentare a unei mărci de top.Evenimentul de redeschidere a fost ca o punere în scenă a rafinamentului și a semnăturii unice pe care Peek & Cloppenburg și-a demonstrat-o în industria de modă din România. Pentru că experiența de shopping la Peek & Cloppenburg trebuie să te facă să te simți ca un VIP, redeschiderea magazinului menține aceleași standarde. De la covorul roșu și aranjamentele florale spectaculoase de la intrare până la candy bar-ul și make-up cornerul din interior, completate de cadourile surpriză, voucherele de discount, clienții vor avea in aceste zile experiențe menite să sublinieze stilul sofisticat al Peek & Cloppenburg.Noile tendințe ale sezonului primesc o reprezentare completă pe cele două etaje ale magazinului de 3.805m², unde fiecare vizitator are acces la cele mai râvnite elemente vestimentare ale brandurilor care trasează direcțiile tendințelor în fiecare sezon.“Piața din România are un potențial semnificativ în planurile noastre de dezvoltare și tocmai de aceea intensificarea acțiunilor locale a devenit o prioritate. Suntem încântați de parcursul companiei de la intrarea noastră pe piața din România și am așteptat cu interes redeschiderea magazinul nostru în Băneasa Shopping City. Suntem nerăbdători să le prezentăm clienților noștri noua imagine a magazinului, mai ales că această nouă investiție în magazinul din Băneasa a venit absolut firesc.”, menționează Paul Pörtner, Director Retail Management at Peek & Cloppenburg.Peste 200 de mărci internaționale de top, cât și proprii precum Jake`s creează harta de shopping în noul magazin Peek & Cloppenburg. De la mărcile exclusive, la demonstrațiile stilistice ale caselor Guess, Scotch & Soda, Ted Baker, Tommy Hilfiger, Under Armour, la stilul iconic al caselor Armani, Coccinelle, DKNY, Lacoste, Love Moschino, până la noile definiții estetice pentru echipamentul sportiv oferite de Adidas, FILA, Nike, Reebok, fiecare vizitator, indiferent de preferințele vestimentare, primește acces la noile colecții.Descoperă noile tendințe prin viziunea celor mai mari creatori de modă, care semnează colecțiile prezente în Peek & Cloppenburg! Tendințele sezonului toamnă-iarnă '19-'20 marchează o reîntoarcere a stilului retro într-o reinterpretare contemporană. Ca un transfer în anii ‘70, ajungi într-un spațiu-timp dominat de pulovere simple, combinate cu fuste ample, de sacouri de catifea sau de raiat, pantaloni culotttes sau evazați și trenciuri.Volumele, reprezentative pentru anii ‘80, sunt o altă direcție stilistică care marchează traseul tendințelor-cheie ale sezonului și care au primit o interpretare high-end prin obiectele vestimentare propuse de marile case de modă prezente la Peek & Cloppenburg.Și dacă influențele clare ale perioadelor marcante în modă și-au făcut observată prezența de pe catwalk-uri în magazin, la nivel de cromatică se evidențiază culorile tomnatice în interpretări calde (tonuri de maro, verde și galben muștar) și motivele ecosez, prezente în toate colecțiile. Descoperă noul magazin Peek & Cloppenburg – noua destinație de shopping, noul check-point al brandurilor fashion de top!