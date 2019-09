E! transmite in direct de pe covorul roșu de la a 71-a ediție a Premiilor Emmy

Cele mai strălucitoare stele din industria televiziunii se adună și anul acesta pe covorul roșu, în cadrul emisiunii Live from E!: The 2019 Emmy Awards, prezentată de Giuliana Rancic și Jason Kennedy, pentru a lua parte la a 71-a ediție a Premiilor Emmy. Alături de cei doi prezentatori se vor afla și Zanna Roberts Rassi corespondent pentru E! News Style, Justin Sylvester, gazda Daily Pop și Tanya Rad de la iHeartRadio's 102.7 KIIS FM. Gala va avea loc la Microsoft Theater în Los Angeles, California în noaptea de duminică spre luni, 23 septembrie, de la 1:00.Înainte de show, E! va difuza E! Countdown to the Red Carpet: The 2019 Emmy Awards prezentat de Kristin Cavallari, stilistul celebrităților, Brad Goreski, Nina Parker, gazda Nightly Pop și Erin Lim, prezentatoarea The Rundown. Echipa va discuta despre cele mai anticipate apariții de pe covorul roșu la Premiile Emmy 2019.Imediat după ceremonia de decernarea a premiilor, Erin Lim va lua interviuri câștigătorilor, iar echipa de la Nightly Pop, Morgan Stewart, Nina Parker și Hunter March, va dezbate momentele memorabile ale serii precum premianții surpriză, cele mai originale ținute și cele mai bune discursuri de acceptare alături de cele mai frumoase momente artistice în cadrul emisiunii E! After Party: The 2019 Emmy Awards.“E! Glambot” este prezentă și la Premiile Emmy alături de regizorul și directorul creativ, Cole Walliser, gata să surprindă momente unice într-o manieră inovativă pentru a introduce fanii în atmosfera serii.Pentru conținut exclusiv din culisele evenimentului și din cadrul galei, fanii pot accesa E! News în mediul digital pe eonline.com și @enews pe toate platformele de socializare (Instagram, Twitter și Facebook). Pentru informații stilistice, @stylecollective pe Instagram asigură abordarea evenimentului din perspectivă de fashion.Livefrom E! este produs de Den of Thieves. Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski sunt producători executivi și Sam Brenzel este co-producător executiv.Live from E!: The 2019 Emmy Awards este difuzat în direct din Microsoft Theater în Los Angeles, California în noaptea de duminică spre luni, 23 septembrie, de la 1:00.În România E! se găsește în oferta următorilor furnizori de televiziune: RCS-RDS (DIGI), Telekom România, UPC România, NextGen, Orange, Ines.