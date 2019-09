Concert Carla's Dreams la Hard Rock Cafe pe 25 Septembrie

Miercuri 25 septembrie, de la 21:30, la Hard Rock Cafe te asteapta un show cu Carla’s Dreams. Ii iubesti, le asculti muzica, ai trait la intensitate maxima fiecare concert sau fiecare piesa nou lansata. Simplu. Complicat. Divers. Poetic. Carla’s Dreams reușește să surprindă prin texte, prin sunete, prin mister, prin spiritul artistic liber exprimat pe note.Carla’s Dreams au apărut în industria muzicală în 2012, și de atunci nimeni nu-i poate întrece de câte ori lansează un hit. Artiștii din Republica Moldova se bucură de un success imens in continuă ascensiune din partea publicului român și nu numai cu melodi dominante ca “Te rog”, “Sub pielea mea #eroina”, “Acele”, “Imperfect”, “Antiexemplu”, “Ne topim”, “Până la sânge”. Cu un talent înnăscut de a compune, Carla’s Dreams sunt făuritorii unor piese celebre ale altor artiști cum ar fi Delia, Ruby, Nicoleta Nucă, în super hitul “Da, mamă” se poate simți amprenta distinctă Carla’s.Concertele explozive Carla’s Dreams, 100% live, nu se rezumă niciodată la un singur gen muzical. Combinând elemente de pop, hip-hop, dance și rock, sunt gata să uimească mereu fanii cu abilitatea maleabilă de a combina stilurile cu singurul obiectiv de a da o fărâmă de originalitate pe piața muzicală românească și internațională.Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au urmatoarele preturi:- Cu loc la masa in sala: 149 lei- Fara loc, in fata scenei pe ringul de dans: 79 leiVino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îsi reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live.Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32. Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare. Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM