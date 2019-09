Concert Delia la Hard Rock Cafe pe 26 septembrie

Pe 26 septembrie un nou concert cu Delia in cadrul unui show LIVE de exceptie, va avea loc la Hard Rock Cafe din Bucuresti, incepand cu ora 21:30. Pentru un show total, nu vom avea mese in fata scenei pe ringul de dans!De Delia nu aveți cum să nu fi auzit, solista se menține de aproape 20 de ani în atenția publicului încă de la sfârşitul anilor ‘90, unde era parte a duetului de mare succes N&D, prin a sa aura de carismă electrizantă, născută dintr-un talent nativ dar atent antrenat.Fiecare concert al său este doar o mică privire colorată în lumea vibrantă a Deliei, prezența sa scenică mereu excentrică, ne uimește de fiecare dată, de la costume până la interpretarea de neegalat a celor mai populare piese ale sale. Prin cele patru albume ale sale, cântăreața a dominat topurile din România cu hituri precum “Cum ne noi”, “Da, mama”, “Gura ta”, “Atât de trist”, “Ce are ea”, “Unde dragoste nu e”, “Acadele”, “Rămâi cu bine”, “Pe aripi de vânt” și continua se ne surprinda și astăzi prin colaborări cu artiști consacrați precum Connect-R, Smiley, Puya, Mihai Bendeac, Carla's Dreams, Deepcentral și The Motans! Strângând o medie de 8 milioane de vizualizări pe youtube la fiecare videoclip al său, Delia se află în fruntea topurilor de specialitate şi în rândul celor mai difuzaţi artişti pe staţiile radio & tv cu profil musical!Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay.Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.Biletele au urmatoarele preturi: Cu loc la masa in sala: 149 lei (numar limitat de bilete); Fara loc, in fata scenei pe ringul de dans: 79 lei. Vino la Hard Rock Cafe sa fii aproape de artistii tai preferati si sa te bucuri de muzica lor, într-o atmosfera unica! Show-urile explozive, colectia de suveniruri care îsi reamintesc de legendele muzicii si calitatea sunetului îti garanteaza cea mai placuta experienta live. Copiii sub 7 ani au acces gratuit.